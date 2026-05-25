Psy chovala a množila v nevhodných podmínkách

Štěňata směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. 

Počátkem ledna letošního roku se jeden z obyvatel obce na Českokrumlovsku obrátil na policii s tím, že v jednom z domů dochází k chovu psů v nevhodných podmínkách. Případem se okamžitě začali intenzivně zabývat kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově.

V průběhu prověřování oznámení se podařilo zjistit, že psi byli chováni nejen v nevhodných podmínkách, ale docházelo také k jejich množení bez dodržování pokrevní linie, čímž vznikala nežádoucí genetická zátěž u jednotlivých vrhů.

K tomuto jednání mělo podle dosud zjištěných informací docházet nejméně od roku 2020.

Kriminalisté rovněž zjistili, že v domě byla v březnu roku 2025 provedena ohlášená kontrola ze strany Státní veterinární správy, při níž bylo chovatelce odebráno pět fen a jeden pes. Jednalo se o opatření spočívající ve snížení rozsahu chovu. V době kontroly se v domě nacházelo celkem čtrnáct psů.

Žena dále nesplnila povinnost nahlásit Krajské veterinární správě chov tří a více fen. Psi nebyli řádně vakcinováni a někteří z nich nebyli ani čipováni. Žena taktéž neodváděla místní poplatek obci.

Na základě zjištěných informací byla v domě chovatelky provedena domovní prohlídka, při níž se v objektu nacházelo celkem 15 psů, z toho čtyři feny, čtyři psi a sedm štěňat. Dvě z fen měly v době prohlídky čerstvě narozená štěňata, třetí byla březí.

V místnosti určené k chovu psů o rozměrech 1,9 × 4,6 metru byli společně umístěni dospělí psi i čerstvě narozená štěňata.

Domovní prohlídky se účastnila inspektorka Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj a pracovnice odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov. Na základě provedené domovní prohlídky bylo rozhodnuto o dobrovolném předání čtyř psů, aby se předešlo jejich dalšímu nekontrolovanému množení.

Žena narozená štěňata s odběrateli mimo jiné směňovala, a to často ještě před uplynutím doby, kdy by měla být oddělena od feny. Za štěňata inkasovala například alkohol, tabákové výrobky nebo drůbež určenou ke konzumaci.

Jeden z odběratelů od chovatelky během tří let převzal nejméně třicet štěňat, která následně dále přeprodával.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Podezřelé devětapadesátileté ženě hrozí v případě prokázání viny před soudem trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do čtyř let.

Zároveň vyzývají další případné svědky nebo osoby, které od ženy odebíraly štěňata, aby kontaktovali policii a poskytli své svědectví. Obrátit se mohou také na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
25. května 2026

Chov psů v nevhodných podmínkách

Chov psů v nevhodných podmínkách

Psi jsou množeni bez dbání na dodržování pokrevní linie.

Dospělí psi a štěňata jsou chováni v jedné místnosti.

