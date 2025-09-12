Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Psovod odhalil zloděje
Po vloupání si podezřelého všiml projíždějící psovod, do příjezdu další hlídky ho střežil se svým psem.
Hned po krádeži zadrželi minulý týden chomutovští policisté dva podezřelé (ve věku 44 a 32 let), kteří si chtěli „přilepšit“ vloupáním do rekonstruovaného domu v obci na Chomutovsku. Dotyční se na „vloupačce“ měli předem domluvit s tím, že se vybavili kárkou, na kterou pak naložili odcizené věci.
Nejdřív kolem čtvrté hodiny ranní přelezli bránu, čímž se dostali na pozemek a pak i do neuzavřeného domu. Z pozemku i domu poté odcizili různé věci, jako hliníkový disk s pneumatikou, kbelíky s barvami a stavební materiál v hodnotě několika tisíc korun. Jeden z nich pak věci přes plot podával druhému, který je na chodníku nakládal na kárku. Možná by jim jejich záměr vyšel, kdyby zrovna nejel kolem policista – psovod - se svým služebním vozidlem a se psem. Všiml si muže stojícího u kárky naložené materiálem a nezdálo se mu to. Věděl, že za branou je momentálně neobývaný dům, v němž probíhá rekonstrukce. Zastavil tedy vozidlo a muže se zeptal, odkud věci na kárce má. To dotyčný nedokázal věrohodně vysvětlit, takže psovod vyrozuměl operačního, který na místo vyslal další hlídku. Do jejího příjezdu podezřelého střežil služební pes „Yrok“, jenž na pokyn psovoda ulehl na místě a muže sledoval a hlídal.
Po příjezdu další hlídky policisté zjistili, že za bránou se ukrývá ještě jeden muž. Následně byli oba zadrženi a odcizené věci zajištěny.
Vyšetřovatel pak oba podezřelé obvinil ze spáchání trestného činu krádeže spáchaného formou spolupachatelství. Staršího z nich, který si mimo jiné i za majetkovou trestnou činnost nedávno „odseděl“ několik let, poslal soud z podnětu vyšetřovatele do vazební věznice. Za mřížemi může v případě prokázání viny strávit až tři roky. Jeho mladšímu „kolegovi“ hrozí u sodu dvouletý trest.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
