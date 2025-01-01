Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Psovod mjr. Carbol s fenou Qantarou poprvé na mistrovství, vítězství jim uniklo jen o pár bodů

Moravskoslezští psovodi jsou úspěšní ve službě i na soutěžích. 

Moravskoslezští psovodi a jejich čtyřnozí svěřenci bodovali na dvou proběhlých soutěžních kláních. Na obou skvěle zabodoval zástupce vedoucího oddělení služební kynologie našeho krajského ředitelství mjr. Radim Carbol s fenou Qantarou.

Pětiletou Qantaru má kolega od štěněte z policejní chovné stanice v Prackovicích. Po zhruba 2,5 letech výcviku udělala fena díky skvělému vedení mjr. Carbola atest a je specialistkou na vyhledávání výbušnin. Ve službě je výborná, krom běžného výkonu byla nasazena na opatření při hokejovém mistrovství, u sportovních akcí anebo cvičení, návštěvníci ji mohli vidět při ukázkách na Dni policie. Nedávno s Qantarou kolega vyrazil úplně poprvé na soutěž. Jednalo se o Policejní mistrovství republiky psovodů se služebními psy ve vyhledávání výbušnin a návykových látek. Proběhlo u Kutné Hory za účasti policistů, vojáků, celníků, vězeňské služby a slovenských kolegů.

V disciplíně vyhledávání výbušnin předvedla naše dvojice mezi 19 soutěžícími perfektní výkon. Excelovala u prohlídky dopravního prostředku, kdy soutěžící pracovali na vyhledání výbušniny umístěné v prostoru mezi cestujícími. Qantara pracovala pod vedením mjr. Carbola svižně, přesně, pečlivě a systematicky, kdy nakonec ukázkově označila klidným postojem nález výbušniny. Rozhodčí nešetřili chválou a dali nejvyšší počet bodů. V další disciplíně pak hledali výbušninu ukrytou v lese, organizátoři kladli klamavé vzorky a dosti pršelo. I zde mohla být naše dvojice s výkonem maximálně spokojena. Je velká škoda, že vítězství v této disciplíně jednotlivců ve vyhledávání výbušnin jim uniklo jen o pár bodů, nicméně 2. místo je naprosto skvělé. S kolegou prap. Pavlem Ruckým a jeho psem Urtinou obsadili v družstvech mezi 15 soutěžícími parádní 4. místo.

Další úspěch moravskoslezských psovodů na sebe nenechal dlouho čekat. Na IX. ročníku mezinárodní kynologické soutěže psovodů a služebních psů ve vyhledávání výbušnin „O putovní pohár ředitele Ředitelství služby cizinecké policie“ obsadil mjr. Carbol s Qantarou v jednotlivcích 3. místo a společně s nprap. Martinem Štěrbou s fenou Dorry úžasné 2. místo v družstvech! Zde soutěžilo 24 psovodů z ČR, Slovenska, Německa a Polska a zástupci Armády ČR. Dominantní disciplínu tvořily pachové práce. Účastnici vyhledávali výbušniny v dopravních prostředcích, v objektu základní školy, na vlakových kolejích, v krabicích či ve volném terénu.

Děkujeme kolegům za skvělou reprezentaci moravskoslezského krajského ředitelství.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 21. října 2025

Odkazy do noveho okna

Carbol a Qantara

Carbol a Qantara 

Carbol, Štěrba a psi

Carbol, Štěrba a psi 

Qantara

Qantara 

ze soutěže (1)

ze soutěže (1) 

ze soutěže (2)

ze soutěže (2) 

ze soutěže (3)

ze soutěže (3) 

