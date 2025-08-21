Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Psovod dopadl podezřelé v Trutnově
Po výzvě k použití psa Sancha vylezla žena ze křoví.
SanchoV neděli 17. srpna 2025 krátce po 23. hodině přijali policisté oznámení o spuštěném poplachu na budově v lokalitě Zelená louka v Trutnově. Na místo okamžitě vyrazila hlídka z obvodního oddělení, přičemž v oblasti již prováděl kontrolní činnost policejní psovod.
Na základě svědecké výpovědi se psovod přesunul do ulice Ke Hřišti, kde zahlédl osoby odpovídající popisu ženy, která měla být spojena s událostí. Po jejich vypátrání se žena dala na útěk do přilehlého parku, kde se ukryla v křoví. Muž zůstal na místě.
Psovod vyvedl ze služebního vozidla psa Sancha a směrem k úkrytu vydal výzvu s výstrahou: „Jménem zákona, opusťte úkryt, nebo bude použit služební pes.“ Na výzvu žena reagovala, vylezla z křoví a prohlásila, že je ochotná spolupracovat.
Policisté následně provedli u obou osob dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Výsledky byly pozitivní – žena nadýchala 2,65 ‰, muž 1,11 ‰. Podle jejich výpovědi došlo mezi nimi k hádce, během níž žena rozbila skleněnou výplň okna. Škoda byla předběžně vyčíslena na 7 000 Kč.
Případ je dále šetřen pro podezření z přestupku proti majetku.
por. Pižlová Šárka, DiS.
21.8.2025, 10:00