Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Psí specialisté na vyhledávání drog
Policejní psi nám pomáhají každý den a jejich činnost je nenahraditelná.
V Plzeňském kraji je služební kynologie skutečně na vysoké úrovni a je nedílnou součástí odboru služby pořádkové policie. Před nějakou dobou jste si mohli v komplexním článku věnovaném služební kynologii přečíst, že jsou dva typy služebních psů. Všestranní a specialisté. Ti všestranní dokáží zadržet pachatele, sledovat jeho pachovou stopu, ale i za pomoci čichu najít nějaký konkrétní předmět pocházející z trestné činnosti. Jedná se především o plemena německý či belgický ovčák. Specialisté pak nejsou ti klasičtí ‚,bojovníci‘‘ v pravém slova smyslu, jejich přednost je v tom, že skutečně dobře umějí vyhledávat drogy, výbušniny, zbraně nebo v místech požárů hledat akceleranty hoření. V této souvislosti se často setkáváme s dotazy týkající se toho, proč jsou tak dobří ve vyhledávání těchto zájmových látek. Je to tím, že danému psovi se do dlouhodobé čichové paměti opakovaně vštěpuje konkrétní pach látky, kterou pak dokáže nacházet při kontrole například osoby nebo automobilu. V civilním světě dokonce existuje tzv. nosework, kde soutěžící psi hledají pach pomeranče, skořice a podobně.
Nejčastěji se psí specialisté věnují vyhledávání drog. V našem kraji je jich celkem 9 a jsou to němečtí ovčáci, v Plzni je mezi nimi jeden anglický špringršpaněl. Specialistou se může stát samozřejmě zdravý pes, s dobrými sociálními dovednostmi a s velkou chutí do práce. Doba výkonu je zhruba do 10 let věku, obecně je to déle než u psů všestranných. Co se týče čísel, tak za první pololetí letošního roku měli tito psi s jejich pány v Plzeňském kraji 142 nálezů omamných a psychotropních látek, kdy v drtivé většině se jednalo o marihuanu a pervitin. Nejčastěji zaznamenávají psovodi se svými psy nálezy při vlastním výkonu služby a látky nalézají na osobních zavazadlech, v dopravních prostředcích a při domovních prohlídkách v rámci realizací ve spolupráci se službou kriminální policie a vyšetřování. V současné době se v našem kraji připravují dva policisté se svými služebními psy (drogy a výbušniny) na celorepublikové mistrovství psovodů s mezinárodní účastí pod záštitou Policejního prezidia ČR, které proběhne v září letošního roku. Před dvěma lety se náš psí specialista na výbušniny s jeho psovodem umístili na pěkném třetím místě. Psovodi jsou pak v našem kraji s jejich psy k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu jak v rámci všestranných, tak i specializovaných činností.
nprap. Bc. Ondřej Hodan
14. srpna 2025