Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Psí hrdina zabodoval v celostátní anketě

Policejní psovodka Kristýna Schusterová a německý ovčák Leader European získali ocenění v anketě Statečné psí srdce. 

Slavnostní vyhlášení 16. ročníku ankety Statečné psí srdce proběhlo autor fotografie Vojta Heroutautor fotografie Vojta Heroutv historických prostorách Písecké brány v Praze. Anketu každoročně pořádá nezisková organizace ANIMAL EYE ve spolupráci se záchranářským magazínem RESCUE REPORT, a organizátorem ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ. Vznik této ankety a jednotlivé kategorie ocenění v následujícím odkazu: 
Statečné PSÍ SRDCE – Tradiční anketa, která oceňuje psy, jimž se v uplynulém roce povedlo něco zcela výjimečného

Liberecká policejní psovodka pprap. Kristýna Schusterová společně se služebním psem Leader European získala ocenění v kategorii ,,Záchranný čin služebních a záchranářských psů". Nominováni byli na základě úspěšných pátracích akcí, při kterých pomohli zachránit lidské životy. Porotu zaujal zejména zásah v Hrádku nad Nisou, kde služební pes Leader pomohl vypátrat zraněného a podchlazeného muže. Krátce poté se svou psovodkou uspěli při pátrání po dalším pohřešovaném z Liberce. Celé příběhy naleznete zde:
Tíživý pocit neřešitelnosti situace vedl mladého muže k pokusu sebevraždy - Policie České republiky
Služební pes Leader opět na stopě - Policie České republiky

Pro Kristýnu Schusterovou i jejího čtyřnohého parťáka je ocenění velkým uznáním jejich každodenní práce a též důkazem, že služební psi mají při záchraně lidských životů nezastupitelné místo.

Všem oceněným patří velká gratulace a poděkování za to, co dělají pro druhé. 

28. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková 

Odkazy do noveho okna

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

autor fotografie Vojta Herout

autor fotografie Vojta Herout 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 