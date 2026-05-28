Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Psí hrdina zabodoval v celostátní anketě
Policejní psovodka Kristýna Schusterová a německý ovčák Leader European získali ocenění v anketě Statečné psí srdce.
Slavnostní vyhlášení 16. ročníku ankety Statečné psí srdce proběhlo autor fotografie Vojta Heroutv historických prostorách Písecké brány v Praze. Anketu každoročně pořádá nezisková organizace ANIMAL EYE ve spolupráci se záchranářským magazínem RESCUE REPORT, a organizátorem ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ. Vznik této ankety a jednotlivé kategorie ocenění v následujícím odkazu:
Statečné PSÍ SRDCE – Tradiční anketa, která oceňuje psy, jimž se v uplynulém roce povedlo něco zcela výjimečného
Liberecká policejní psovodka pprap. Kristýna Schusterová společně se služebním psem Leader European získala ocenění v kategorii ,,Záchranný čin služebních a záchranářských psů". Nominováni byli na základě úspěšných pátracích akcí, při kterých pomohli zachránit lidské životy. Porotu zaujal zejména zásah v Hrádku nad Nisou, kde služební pes Leader pomohl vypátrat zraněného a podchlazeného muže. Krátce poté se svou psovodkou uspěli při pátrání po dalším pohřešovaném z Liberce. Celé příběhy naleznete zde:
Tíživý pocit neřešitelnosti situace vedl mladého muže k pokusu sebevraždy - Policie České republiky
Služební pes Leader opět na stopě - Policie České republiky
Pro Kristýnu Schusterovou i jejího čtyřnohého parťáka je ocenění velkým uznáním jejich každodenní práce a též důkazem, že služební psi mají při záchraně lidských životů nezastupitelné místo.
Všem oceněným patří velká gratulace a poděkování za to, co dělají pro druhé.
28. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková