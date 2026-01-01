Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Prý usnul na toaletě v restauraci v Orlové
Než jej osvobodili strážníci a policisté měl vypáčit mincovníky o odcizit pět tisíc korun
V neděli 22. března nad ránem přijali policisté obvodního oddělení Orlová oznámení strážníků městské policie, že v jedné místní restauraci je muž, který tvrdí, že usnul na toaletě a byl uzamčen ve vnitřních prostorách. Po příjezdu na místo je strážníci zasvětili do situace. K objektu vyjeli na základě oznámení svědka, který nejprve slyšel hluk rozbíjeného skla a posléze také uviděl muže snažícího se protáhnout rozbitým úzkým okýnkem vstupních dveří. Svou verzi „zapomenutý“ muž zopakoval také policistům. Údajně usnul na toaletě a když se probudil zjistil, že je zde sám a je zamčeno. Měl hledat klíče, ty sice nenašel, ale nalezl kladivo, kterým rozbil skleněnou výplň dveří. Jelikož se nemohl dostat ven, požádal o pomoc svědky reagující na způsobený hluk.
Při prohlídce interiéru policisté zjistili, že kromě dveří byla poškozena také dvířka automatů na šipky sloužící k výběru hotovosti. Ovšem žádné mince zde nebyly. Ty následně vydal „osvobozený“ muž a svou výpověď rozšířil o přiznání, že mincovníky vypáčil a peníze si vzal.
Škoda, kterou měl způsobit při vypáčení automatů a snaze opustit restauraci byla odhadnuta na 5 tisíc korun. Zhruba ve stejné výši byla vyčíslena hodnota odcizených mincí. Ve zkráceném přípravném řízení policisté osmatřicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což mu hrozí až dva roky odnětí svobody.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 24. 3. 2026