Prý neřídil, měl pozitivní test na drogy
Od začátku května jihomoravští policisté odhalili již 300 případů řidičů pod vlivem. [VIDEO]
Kuriózně dopadla začátkem týdne silniční kontrola v Dubňanech na Hodonínsku, kde si místní policejní hlídka povšimla rychle jedoucího vozidla značky Mercedes. Jakmile se za ním vydala, snažil se jí řidič zmizet v uličkách města. Dokonce provedl manévr, nad kterým zůstal policistům rozum stát. Po odbočení na křižovatce zastavil na parkovišti pro invalidy a snažil se předstírat, že vůbec neřídil. Vše přitom provedl přímo před kamerou služebního vozu a před zraky policistů i desítek hostů v nedaleké restauraci. Přesto muž opakovaně tvrdil, že neřídil.
Důvod jeho jednání byl záhy zřejmý. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel pozitivně. S tímto výsledkem však řidič nesouhlasil, a proto dobrovolně následoval hlídku k lékařskému vyšetření, které objasní, zda a do jaké míry byl během jízdy ovlivněn drogami.
Od začátku měsíce jihomoravští policisté zjistili již 300 případů (statistika ke dni 26.5.2026), kdy řidiči řídili pod vlivem návykových látek nebo se odmítli podrobit vyšetření na přítomnost alkoholu či drog. Ve 168 případech šlo o alkohol a ve 132 případech o drogy.
V případě přestupku hrozí řidiči, který usedne za volant bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, kromě zadržení řidičského průkazu a zákazu další jízdy také pokuta ve výši od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a šest bodů do karty řidiče. O tom, zda bude případ řešen jako přestupek nebo trestný čin, rozhodují zejména zjištěné hodnoty alkoholu či množství drog v organismu řidiče. V závažnějších případech se může jednat o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který kromě zákazu činnosti a peněžitého trestu hrozí také trest odnětí svobody.
Stále platí nulová tolerance alkoholu i drog za volantem. Řízení pod vlivem návykových látek výrazně snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce, ovlivňuje úsudek řidiče a zvyšuje riziko dopravních nehod. Řidiči pod vlivem často přeceňují své schopnosti a hůře vyhodnocují dopravní situace, čímž mohou ohrozit sebe i ostatní účastníky silničního provozu.
Policisté proto pravidelně provádějí preventivní kontroly zaměřené na alkohol a drogy za volantem. Jejich cílem není pouze odhalování přestupků, ale především předcházení vážným dopravním nehodám a tragickým následkům na silnicích.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 29. května 2026.