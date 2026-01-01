Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Prý jel na žlutou
Jízda na červený signál je nebezpečný jev. [VIDEO]
V tomto týdnu se dopravní policisté zaměřili na jedno z nejnebezpečnějších jednání za volantem, jízdu na červenou. Na vytížené silnici II/430 u Tvarožné na Brněnsku, kde je kvůli opravě silnice zaveden kyvadlový provoz, se někteří řidiči dopouštěli těžko pochopitelných manévrů. Bez skrupulí jezdili na červenou. Policejní dron například zaznamenal i šoféra pick-upu, který jel deset sekund po rozsvícení červeného signálu na semaforu. Krátce nato byl zastaven hlídkou na druhé straně stavby, ani výmluva, že jel na žlutou, cizinci nepomohla. Záběry ze vzduchu totiž mluvily jasně.
Jenže podobný spěch se rozhodně nemusí vyplatit. Za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5 500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů. Sankce ale nejsou to nejhorší. Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením.
Jízda na červenou patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům. Kdo nerespektuje světelnou signalizaci, neriskuje jen pokutu a body, ale hlavně zdraví a životy všech účastníků silničního provozu.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 25. března 2026.