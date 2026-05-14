Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Prvosledové hlídky zdokonalovaly poskytnutí první pomoci v terénu
Nadstavbové školení TECC poskytovala Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.
V pondělí 11. května letošního roku absolvovali policisté prvosledových hlídek v Karlovarském kraji pravidelné nadstavbové specializované školení TECC (Tactical Emergency Casualty Care), které pro ně připravila Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.
Školení bylo zaměřeno na poskytování neodkladné péče v nebezpečném prostředí při mimořádných situacích. Součástí programu byla teoretická část i praktický nácvik jednotlivých postupů. Policisté si vyzkoušeli třídění zraněných osob i modelové situace, při kterých museli správně reagovat při poskytování první pomoci stejně jako při reálném zásahu.
V rámci výcviku si policisté zopakovali postupy poskytování první pomoci u život ohrožujících stavů, zejména zástavu masivního krvácení pomoci turniketu, ošetření bodných a střelných poranění a správné použití hrudního krytí (chest seal) při otevřeném poranění hrudníku.
Cílem školení bylo upevnit správné pracovní postupy a zvýšit připravenost policistů na řešení krizových situací v terénu.
„Školení tohoto typu jsou pro naše prvosledové hlídky velkým přínosem a pomáhají lépe zvládat krizové situace v terénu. Policisté si opakují a upevňují návyky, aby v případě stresových situací byli schopni jednat instinktivně, rychle a efektivně, bez zbytečného váhání,“ uvedl instruktor odboru služební přípravy.
Prvosledových hlídky bývají zpravidla první na místě mimořádné události, kde často rozhodují vteřiny. Kvalitní odborná příprava je proto zásadní pro zajištění rychlé a účinné pomoci.
Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje poskytuje tato školení od loňského roku Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.
„Během minulého roku proběhlo pět termínů tohoto školení a bylo proškoleno 66 policistů. Na letošní rok máme naplánováno dalších sedm termínů. Doufáme, že v budoucnu bude tato spolupráce i nadále pokračovat,“ uvedla tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje si dlouhodobé spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje velmi váží. Zkušenosti získané přímo od profesionálů z praxe jsou pro policisty důležitou součástí jejich odborné přípravy a přispívají ke zvýšení bezpečnosti občanů i samotných zasahujících policistů.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
14. 5. 2026