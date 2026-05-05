Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Prvomájový víkend ve znamení nehod motorkářů
V Libereckém kraji se při dopravních nehodách zranilo 6 motocyklistů.
S prodlouženým víkendem a slunečným počasím se na naše silnice opět vrátili, po zimní odmlce, další účastníci silničního provozu, ti na jednostopých strojích – motorkáři.
V celém Libereckém kraji se od pátka 1. května do neděle 3. května odehrálo čtyřicet dva dopravních nehod, z nichž devět bylo s účastí motocyklů. V sedmi případech byli za viníky označeni řidiči motocyklů. Během jejich nehod utrpělo šest osob lehká zranění.
Za zmínku stojí uvést že: „Od počátku letošního roku 2026 do konce března 2026 se v Libereckém kraji stalo již 8 nehod s účastí motorkářů, přičemž 1 utrpěl vážné zranění a dalších 7 se zranilo lehce. Jen za uplynulý sváteční víkend bylo těchto nehod tedy o 1 více, než za předchozí 3 měsíce, ačkoli se v té době jednalo ještě o zimní období. Pro zajímavost, se za celý loňský rok 2025, v Libereckém kraji odehrálo 117 nehod s účastí motocyklistů, 1 nehoda si vyžádala lidský život, 4 osoby utrpěly vážná zranění a 106 se zranilo lehce“, jak uvádějí statistiky Policie ČR.
Nezapomínejte:
Před každou jízdou zkontrolovat technický stav motocyklu:
- tlak v pneumatikách a jejich stav
- těsnost motoru a tlumičů
- funkčnost světel a blinkrů
- funkčnost brzd!
Důležité je mít na sobě ochranné prvky:
Jakou je kvalitní přilba, která musí splňovat technické požadavky a musí být homologována podle předpisu EHK č. 22. Tato povinnost platí samozřejmě i pro spolujezdce.
„Řidič přilbu musí mít za jízdy nasazenou na hlavě a řádně připevněnou a je povinen si chránit zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, např. za deště nebo sněžení“, jak je uvedeno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.
Pro bezpečnost sobě vlastní je důležité, aby byl motorkář, pro ostatní účastníky provozu, co nejvíce viděn – použijte reflexní prvky.
Dalším bezpečnostním prvkem jsou speciální vesty nebo kombinézy s airbagem, který se v případě pádu nebo nárazu aktivuje, nebo použití páteřového chrániče.
Boty na motorku vybírejte pevné, nad kotníky a ve správné velikosti. „Věřte, že je důležité, aby řidič měl cit v nártu i v chodidle, neboť nohou ovládá některé funkce motocyklu".
Rukavice musí na ruce nejen perfektně sedět, ale ruce by se v nich neměly ani potit a ani klouzat.
Nedílnou součástí pro bezpečný návrat je však i obezřetnost, předvídavost, ohleduplnost a vzájemná tolerance vůči ostatním účastníkům silničního provozu
Rychlost jízdy každý řidič ji musí přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
Buďte obezřetní a při jízdě dávejte pozor na olejové skvrny, tramvajové koleje, výtluky, dilatační spáry na mostech, změny povrchu vozovky, dlažební kostky, vyjeté koleje, vodorovné dopravní značení a také štěrk.
Předvídejte a nepředjíždějte v nepřehledných místech, držte se pravidla „Kam nevidím, tam nejedu“, hlavně před zatáčkami a před horizontem. Při předjíždění dodržujte dostatečný boční odstup od automobilu a předjíždějte jiná vozidla pouze zleva.
Nezapomeňte na ohleduplnost a neohrožujte agresivní nebo riskantní jízdou ostatní účastníky silničního provozu.
Všem motorkářům přejeme mnoho šťastně ujetých kilometrů a držte se vždy kolama dolů.
05.05.2026
por. Zuzana Gelič