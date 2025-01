Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

První pomoc poskytnutá policisty

KLATOVY - Policisté z obvodního oddělení Klatovy při výkonu služby poskytli sedmašedesátileté ženě z Klatov včasnou první pomoc.

Včera 28. ledna 2025 kolem půl deváté ráno projížděla policejní hlídka obvodního oddělení Klatovy právě touto křižovatkou ulic Plzeňská a Gorkého v Klatovech, kde si všimla ženy stojící u přechodu, která si sedla na zem. Policisté prap. Miloš Ryneš a nstržm. Monika Burešová okamžitě dojeli k místu, kde zjistili, že žena má zdravotní indispozici. Po příjezdu na místo paní nekomunikovala a špatně dýchala, proto ihned přivolali záchrannou zdravotnickou službu. Během malého okamžiku žena upadla do bezvědomí. Policisté ani na chvíli nezaváhali a poskytli ženě první pomoc a následně ji předali zdravotníkům do péče. V těchto případech je samozřejmě důležitá všímavost, ale nejdůležitější je včasná a správná reakce, která poskytnutím první pomoci zachrání lidský život, tak jako tomu bylo u policistů z obvodního oddělení Klatovy. Za to jim velké poděkování a respekt!

nprap. Michal Schön

29. ledna 2025

