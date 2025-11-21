Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
První okamžiky po střetu vlaků u Zlivi
Policejní kamery zachytily náročnost zásahu na místě vlakového neštěstí.
Mnozí z vás si neumí představit, jaký je úkol policistů na místě mimořádných událostí, jako byla ta včerejší u Zlivi. Ihned po přijetí oznámení o srážce vlaků na místo vyrazily všechny policejní hlídky, dá se říci - všichni "kdo měli ruce a nohy". Jedni z prvních na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby z Českých Budějovic, kteří měli zapnuté kamery, díky kterým si můžete představit, jak náročný je zásah pro všechny složky IZS na místě takového neštěstí.
Po příjezdu na místo policisté okamžitě začali spolupracovat s hasiči a záchranáři. Zapojili se do vyprošťování a pomoci zraněným. Prohledávali obě vlakové soupravy, jestli se v nich ještě nenachází další zranění lidé, kteří čekají na záchranu. Dalším jejich úkolem je zjišťovat totožnost všech, kteří ve vlacích jeli nebo neštěstí viděli. Musí podávat ucelené informaci veliteli policie, který na místě koordinoval jejich práci a dále informace předávali operačnímu středisku Policie ČR.
Na místo neštěstí okamžitě po oznámení začaly přijíždět sanitní vozy, kterým policisté spolu se strážníky městské policie na klíčových místech ve městech i mimo město zajistili hladký a bezpečný průjezd. Po naložení zraněných pak sanitky odjížděly do Českých Budějovic a dalších jihočeských nemocnic. Po celou dobu transportu zraněných do zdravotnických zařízení zajišťovali policisté se strážníky veškerý servis spojený s dopravou. Spolu s těmito policisty na místě intenzivně pracovali také policisté z okolních obvodních oddělení, dopravní policisté, kolegové z cizinecké policie, kriminalisté, kriminalističní technici a také policejní interventi, kteří se věnovali pomoci všem zasaženým nehodou a to na místě střetu i posléze po jejich převezení do areálu HZS v Českých Budějovicích.
Práce policistů a kriminalistů nekončí odklizením následků vlakového neštěstí, ale dá se říci, že ta náročnost policejního vyšetřování a zjišťování všech okolností, které střetu předcházely, teprve začíná. Kriminalisté se budou v nejbližších dnech nadále intenzivně věnovat tomu, aby zjistili, jak k nehodě došlo. Navíc včera z místa neštěstí odvezli plné auto věcí, které patří cestujícím, a které zůstaly ve vlacích. Jejich úkolem je zjistit, komu patří a vrátit je jejich majitelům. Proto, pokud postrádáte své věci po včerejší nehodě, obraťte se na kriminalisty na lince 974 226 460 nebo volejte na linku 158. Věci jsou k vyzvednutí v areálu PČR na Plavské ulici v Českých Budějovicích.
Složky IZS se pravidelně setkávají na společných cvičeních, které simulují i takovouto situaci. Včerejšek jednoznačně ukázal, že když k takové mimořádné události dojde, jsme schopni spolupracovat na té nejvyšší možné úrovni.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. listopadu 2025