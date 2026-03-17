Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
První dva měsíce roku a 129 podvodů
Lidé v našem kraji přišli o miliony korun.
Už 129 podvodů, ke kterým došlo v kyberprostoru, zaevidovali jihočeští policisté během prvních dvou měsíců letošního roku. Lidé přišli o miliony korun. Ve srovnání s loňským rokem, za stejné období, je to zhruba o tři desítky případů více. Lidé by se tak měli mít stále na pozoru. Podvodníci totiž vymýšlí nové a nové legendy a triky, které jim mají usnadnit cestu k cizím penězům. Stále slýcháme legendu falešného bankéře, policisty, WhatsAppovou legendu o dětech a kamarádech v nouzi a také legendu, týkající se rychlého zbohatnutí díky výhodnému investování.
Nezapomeňte, policisté a kriminalisté vás nebudou kontaktovat s tím, že své peníze máte přeposílat na jimi určené účty či si brát půjčky. Svá tvrzení a totožnost pak určitě nebudou prokazovat fotografií služebního průkazu, který vám zašlou přes WhasApp. Vedoucí funkcionáři, tiskoví mluvčí či preventisté, mají svá jména a fotografie zveřejněné na oficiálním webu. I toho se snaží podvodníci zneužít a představují se jejich jmény a odkazují na web, kde si poškození mají zkontrolovat, že ti policisté opravdu existují. Ani tomu nevěřte. Nikomu cizímu nesvěřujte svá osobní data, přístupová hesla do bankovnictví a neposílejte peníze na účty, které vám nadiktuje po telefonu člověk, kterého jste nikdy neviděli. Určitě si nenechte do počítače či mobilního telefonu nainstalovat vzdálený přistup. Neinstalujte si do svých zařízení žádné neznámé aplikace, které vám doporučí člověk na telefonu, kterého jste nikdy neviděli.
Nenechte se hned zmást zprávou od svých dětí, kamarádů či kolegů, která vám přijde na WhatsApp s tím, že potřebují okamžitou finanční pomoc. Zachovejte klid, jejich kontakt sami vytočte, zavolejte jim a vše si ověřte. Pokud to jde osobně, je to samozřejmě ta nejlepší možnost.
Když vás kontaktuje podvodník, snaží se na vás vytvořit nátlak. Buď tím, že vás chce vyděsit, že přijdete o všechny úspory nebo že je někdo blízký v nouzi. Neděste se, napočítejte si do deseti, zachovejte klid a nedělejte nic pod nátlakem.
Jako podvod evidujeme i tzv. lásku přes internet, kdy jsou ženy či muži kontaktováni podvodníky a po mnoha týdnech komunikace a domnělé lásky přijde první žádost o zaslání peněz a příslib jejich vrácení. Nekoná se ani milostné shledání a ani peníze už poškození v naprosté většině nikdy neuvidí.
Konečné číslo podvodů v našem kraji může však být vyšší, někteří lidé se za svou chybu stydí a případ ani neoznámí.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. března 2026