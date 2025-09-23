Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Prvňáčci ve Strakonicích se učí s policisty bezpečně přecházet silnici
V září začínají se zebrou
První školní dny nepatří jen novým učebnicím a kamarádům, ale také důležitým pravidlům bezpečnosti. Proto strakonické děti hned na začátku školního roku čekají besedy s policisty i strážníky.
Preventistky státní i městské policie zahájily tradiční preventivní akci s mottem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Jejím cílem je připomenout dětem, že i na přechodu pro chodce musí být obezřetné, zastavit se a rozhlédnout, zda mohou bezpečně přejít.
Preventistky obou složek policie proto od začátku září navštěvují nejmenší školáky. Besedy začaly na Základní škole Povážská, kde si žáci 1.A a 1.B hravou formou vyzkoušeli, jak správně přecházet vozovku.
Akce se zároveň odehrává přímo u přechodů pro chodce poblíž škol. Policisté tam společně s dětmi upozorňují řidiče na zvýšenou opatrnost, která je právě v září velmi důležitá.
Cílem celého projektu je nejen zvýšit bezpečnost dětí, ale také upevnit jejich návyky do budoucna.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
23. září 2025