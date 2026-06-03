Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Prozradily ho pantofle
Řidič se 2 promile a se zákazem řízení chtěl oklamat policejní hlídku.
S případy, kdy se řidiči před silniční kontrolou snaží výměnou za volantem zakrýt svou totožnost nebo se vydávají za někoho jiného, se policisté občas setkávají. Jeden takový řešili i policisté z obvodního oddělení Týniště nad Orlicí v minulém týdnu. Na první pohled téměř povedený trik však zmařil nenápadný detail.
Ve středu 27. května po 22. hodině si policisté všimli vozidla zn. VW, které jelo po silnici I/11 směrem na Třebechovice pod Orebem. Hlídka se za vozidlem vydala a následně jej na benzinové čerpací stanici zastavila. Při příchodu k vozidlu si policisté všimli podezřelého chování uvnitř vozidla. Viděli muže, jak z místa řidiče přelézal na zadní sedadlo, zatímco spolujezdec z přední sedačky usedl za volant. Třetím pasažérem byla žena, která jako jediná „držela pozici“ a seděla vzadu za řidičem.
Policisté vyzvali posádku, aby si vystoupila z vozidla a prokázala svoji totožnost. Jeden z mužů vystoupil bosý, zatímco ostatní obutí. Uvnitř vozidla přitom na podlážce řidiče zůstaly pantofle. Právě ty se ukázaly jako klíčový důkaz. „Bosý pasažér“ zpočátku s policisty odmítal spolupracovat a nechtěl se ani podrobit dechové zkoušce. Nicméně se nakonec pod „tíhou důkazů“ policistům přiznal, že vozidlo řídil a podrobil se i dechové zkoušce. Ta vyšla pozitivně s hodnotou 2 promile alkoholu v dechu. Dalším šetřením policisté zjistili, že muž má navíc ještě uložený platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do března 2028, v minulosti byl totiž za jízdu pod vlivem alkoholu pravomocně odsouzen.
Svého jednání poté na služebně litoval a přiznal se, že o trestu spočívajícím v zákazu řízení věděl, a přiznal i požití několika piv před jízdou. S kamarády totiž před jízdou popíjel alkohol, pak sedli společně do auta a jeli koupit cigarety. Když je zastavili policisté, zazmatkoval a z místa řidiče přelezl dozadu, zapomněl ale na pantofle.
Třicetiletému cizinci policisté již následující den sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě pravomocného odsouzení hrozí 30letému cizinci trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
3. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová