Prozradil ho zvon

Policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže sedmatřicetiletému muži, který se ke konci loňského roku vloupal do jednoho z plzeňských kostelů. Jeho jednání nakonec ukončila kuriózní chyba. 

Podle dosud zjištěných skutečností se podezřelý do objektu dostal vypáčením okna do sklepních prostor. Následně vnikl dovnitř, kde prohledal dílnu a odcizil vrtačku a navíjecí kabel o délce 20 metrů. Poté pokračoval ke schodišti, kde nezjištěným předmětem vypáčil dveře vedoucí do spojovací chodby a poškodil jejich uzavírací mechanismus.

Muž se následně dostal do dalších částí kostela. U prosklených dveří poškodil skleněnou výplň a vzniklým otvorem pronikl do kostelní kaple a dále do kanceláře, odkud sice nic neodcizil, ale způsobil další poškození dveří v oblasti zámku. Z další místnosti si odnesl klíče, které následně využil k odemčení trezorové kasičky na milodary, z níž odcizil 600 korun. Kromě toho vypáčil ještě dvě plechové pokladničky na dary, ze kterých si odnesl vždy 50 korun.

V dalším pokračování trestné činnosti mu však zabránila nejspíš náhoda či zvědavost. Podezřelý totiž dálkovým ovladačem, který odcizil společně s klíči, omylem spustil zvon kostela. Hluk probudil náhodného svědka, který se šel podívat, co se děje, a podezřelého tak vyrušil. Ten se lekl a z místa utekl. Na místě přitom zanechal ukradenou vrtačku a lahev alkoholu, kterou si přinesl s sebou. Svým jednáním, především poškozením dveří, způsobil škodu přesahující 11 tisíc korun.

Policisté se případem intenzivně zabývali a po pachateli pátrali. V souvislosti s objasňováním jiného protiprávního jednání zveřejnili v médiích pátrací relaci po osobě důležité pro trestní řízení. Tu sedmatřicetiletý muž uviděl, poznal se na zveřejněné fotografii a rozhodl se jednat.

Dobrovolně se dostavil na obvodní oddělení, kde se k vloupání do kostela přiznal a svého jednání litoval.

por. Michaela Raindlová
30. ledna 2026

