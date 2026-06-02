Provozovatel vozidla s vysokým nedoplatkem
Policisté na místě zadrželi registrační značky vozidla a řidiči zakázali další jízdu.
Krajští dopravní policisté z oddělení silničního dohledu v neděli 31. května letošního roku prováděli dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního dohledu. Kolem třiadvacáté hodiny si policisté všimli v ulici Bezručova v Karlových Varech projíždějícího osobního vozidla značky Volkswagen, které se rozhodli předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat.
Následnou lustrací policisté zjistili, že provozovatel vozidla má nedoplatky na dopravních pokutách. Celkem se jednalo o třiadvacet nedoplatků ve výši téměř 215 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že osmadvacetiletý řidič na místě odmítl nedoplatek zaplatit, policisté zadrželi registrační značky a zakázali mu další jízdu.
Nedoplatky na dopravních pokutách vybírá nejen celní správa, ale i vybrané útvary Policie České republiky. Při zjištění nedoplatku řidiče, nebo provozovatele vozidla, je nutné tento zaplatit ihned na místě, jinak policisté přistoupí k zadržení registračních značek od vozidla.
nprap. Jan Bílek
2.6.2026