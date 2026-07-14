Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Provozovaný systém má nyní již 27 kamerových bodů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje rozšířilo svůj kamerový systém za přispění dotace z Libereckého kraje.
Díky finanční podpoře Libereckého kraje ve výši 2.069.100,- Kč se podařilo rozšířit již provozovaný kamerový systém.
Kamerový systém Libereckého kraje dosud disponoval dvěma desítkami kamerových bodů a nyní k němu přibylo dalších sedm nových.
Identifikace lokalit, ve kterých k doplnění a instalaci nových kamerových bodů systému došlo, byla zjišťována na základě komplexní zpracované studie, statistických výstupů nápadu trestné činnosti a zároveň také z potřeby monitoringu provozu vozidel na hlavních průjezdových trasách kraje a ve směru k hraničním přechodům.
Současně se jednalo o lokality, které nebyly před rokem 2024 napojeny do policejního informačního systému zaměřeného na pátrání po odcizených nebo zájmových vozidlech. Jedná se zejména o oblasti Frýdlantského výběžku. Konkrétně pak o vytyčená místa v obcích Bulovka, Višňová - Předlánce, Dětřichov a v Hejnicích. Kamerové body se také rozšířily do obcí Stružnice na Českolipsku, Lomnice nad Popelkou a Jablonce nad Nisou - Vrkoslavic. vytvořeno AI
V průběhu 2 let byl realizovaný projekt z oblasti prevence kriminality, spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Libereckým krajem, a jeho náklady na rozšíření kamerového systému činily 2.326.102,79 Kč.
Rozšíření systému je součástí dlouhodobé snahy o využívání moderních technologií ve prospěch bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. Očekává se, že nové kamerové body přispějí ke zvýšení efektivity bezpečnostních složek a zlepší jejich schopnost reagovat na vznikající bezpečnostní situace vedoucí ke snížení nápadu trestné činnosti páchané převážně motorovými vozidly. Jedná se o významný preventivní i operativní nástroj. Kamerové záznamy pomáhají nejen při dokumentaci protiprávního jednání, ale také při rychlejším vyhodnocování mimořádných událostí a koordinaci bezpečnostních opatření.
„Naším cílem je především zvýšit pocit bezpečí občanů a současně zlepšit možnosti odhalování pachatelů trestné činnosti. Zkušenosti z dosavadního provozu kamerového systému potvrzují jeho významný přínos při objasňování řady případů i při prevenci nežádoucího chování,“ uvedl plk. Mgr. Libor Špráchal, ředitel krajského ředitelství.
14. července 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku na prevence
KŘP Libereckého kraje