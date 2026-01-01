Policie České republiky  

Provozní elektrikář – údržba

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, údržba budov – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Pelléova 19, Praha 6 – dílna a stravování
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • drobná údržba budov v Praze, jedná se o areály PP ČR,
  • oprava, výměna, světel, zásuvek, vypínačů, zářivek, ventilátorů, jističů atd., drobné opravy rozvodů, jisticích prvků.
  • ne rekonstrukce

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 28 660,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • po zkušební době 4 měsíce přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • zajištěná strava v místě pracoviště
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
  • možnost rekreace v rezortních zařízeních
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
  • dobrá dopravní dostupnost MHD

Požadujeme

  • vyučení v oboru elektrikář, paragraf 50/250 – platný
  • řidičské oprávnění skupiny, B“ – není podmínkou
  • bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu)

Další informace

  • pevná pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 -15.30
  • možnost nástupu: 1. 4. 2026 nebo popř. dle dohody /dříve, později/
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu karel.kozel@pcr.cz s předmětem „provozní elektrikář – údržba budov“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odd.  na č. 731 518 546.

