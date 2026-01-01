Provozní elektrikář – údržba
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, údržba budov – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Pelléova 19, Praha 6 – dílna a stravování
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- drobná údržba budov v Praze, jedná se o areály PP ČR,
- oprava, výměna, světel, zásuvek, vypínačů, zářivek, ventilátorů, jističů atd., drobné opravy rozvodů, jisticích prvků.
- ne rekonstrukce
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 28 660,- Kč (dle započitatelné praxe)
- po zkušební době 4 měsíce přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- zajištěná strava v místě pracoviště
- možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
- možnost rekreace v rezortních zařízeních
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
- dobrá dopravní dostupnost MHD
Požadujeme
- vyučení v oboru elektrikář, paragraf 50/250 – platný
- řidičské oprávnění skupiny, B“ – není podmínkou
- bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu)
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 -15.30
- možnost nástupu: 1. 4. 2026 nebo popř. dle dohody /dříve, později/
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu karel.kozel@pcr.cz s předmětem „provozní elektrikář – údržba budov“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odd. na č. 731 518 546.