Provozář
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, oblastní oddělení Praha – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2
- hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- zajišťuje provoz vybavených objektů
- spolupráce s příslušnými pracovníky zabezpečujícími opravy, servis a údržbu
- potvrzuje rozsah a kvalitu prováděných dodavatelských prací
- provádí drobný servis spojený s údržbou budov
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 6 (dle uznaných let a přiznané praxe) až 29 100,- Kč
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění)
- možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let za zvýhodněnou cenu
- příspěvek zaměstnavatele na dovolenou
- možnost rekreace v resortních zařízeních
- řádná dovolená 200 hodin
- 5 dní indispozičního volna
- dobrá dopravní dostupnost
- možnost ubytování pro mimopražské v resortních ubytovnách
Požadujeme
- střední odborné (vyučen) nebo střední odborné s maturitou
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- státní občanství ČR
- řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- odborná způsobilost v elektrotechnice, dle příslušné vyhlášky
Další informace
- pracovní doba pondělí–čtvrtek 7:00 – 15:30 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 31.07.2026
- možnost nástupu: 1.08. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení může být osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu rlzpp.eo@pcr.cz, předmětem „Provozář – Oblastní oddělení Praha“.
Případné doplňující informace je možné získat na sekretariátu Ekonomického odboru, tel.: 974 884 440/ 577.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů. Děkujeme za pochopení.