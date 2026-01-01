Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Provozář

KŘP Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku, skupina provozu budov  – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Brno
  • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
    4 měsíce
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod
  • předpokládané datum nástupu 1.3.2026 nebo podle dohody

Náplň práce

  • zajišťování provozu a údržby objektu vybaveného základní provozní technologií, včetně údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov,
  • samostatné provádění drobných odborných údržbářských, zámečnických, vodoinstalatérských, zednických, stolařských a zahradnických prací (drobné opravy nábytku, rolet, vodovodních těsnění, výměna zářivek, žárovek, pojistek apod.),
  • držení pohotovosti na poruchy kotelen a elektroinstalace,
  • obsluha vytápění případně temperování přidělených objektů,
  • udržování vnějších a vnitřních komunikací (v zimních měsících odklizení sněhu, posyp náledí, odvoz náletových materiálů aj.),
  • údržba a sečení travnatých ploch a v objektech.

Platové podmínky a další benefity

  • 7. platová  třída - platové rozpětí 20 080 Kč až 28 660 Kč podle délky praxe (nař. vl. 341/2017 Sb.),
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč,
  • zaručený plat pro 7. PT na rok 2026 je 31 360 Kč (nař. vl. 356/2025 Sb.),
  • po zapracování možnost osobního příplatku,
  • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
    4 měsíce.

Požadujeme

  • vyučení v oboru technického zaměření, maturitní zkouška výhodou,
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
  • schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost, zručnost,
  • praxe výhodou,
  • znalost základních prací s PC,
  • trestní bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem z rejstříku trestu).

Další informace

  • pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 30.1.2026

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních, předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.


V případě zájmu zašlete požadované doklady včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu
pro účely vyrozumění na adresu:

Krajské ředitelství policie JmK
Odbor personální
k č.j. KRPB-5311/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@pcr.gov.cz

Bližší informace poskytne: p. Roman Berky, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku,
tel.: 724 326 218 nebo p. Eva Nováková, tel.: 974 624 275.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 