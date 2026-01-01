Provozář
KŘP Jihomoravského kraje, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku, skupina provozu budov – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno
- pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba
4 měsíce
- pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod
- předpokládané datum nástupu 1.3.2026 nebo podle dohody
Náplň práce
- zajišťování provozu a údržby objektu vybaveného základní provozní technologií, včetně údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov,
- samostatné provádění drobných odborných údržbářských, zámečnických, vodoinstalatérských, zednických, stolařských a zahradnických prací (drobné opravy nábytku, rolet, vodovodních těsnění, výměna zářivek, žárovek, pojistek apod.),
- držení pohotovosti na poruchy kotelen a elektroinstalace,
- obsluha vytápění případně temperování přidělených objektů,
- udržování vnějších a vnitřních komunikací (v zimních měsících odklizení sněhu, posyp náledí, odvoz náletových materiálů aj.),
- údržba a sečení travnatých ploch a v objektech.
Platové podmínky a další benefity
- 7. platová třída - platové rozpětí 20 080 Kč až 28 660 Kč podle délky praxe (nař. vl. 341/2017 Sb.),
- zvláštní příplatek 2 500 Kč,
- zaručený plat pro 7. PT na rok 2026 je 31 360 Kč (nař. vl. 356/2025 Sb.),
- po zapracování možnost osobního příplatku,
Požadujeme
- vyučení v oboru technického zaměření, maturitní zkouška výhodou,
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
- schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost, zručnost,
- praxe výhodou,
- znalost základních prací s PC,
- trestní bezúhonnost (při přijetí do pracovního poměru bude doložena výpisem z rejstříku trestu).
Další informace
- pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 30.1.2026
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních, předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V případě zájmu zašlete požadované doklady včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu
pro účely vyrozumění na adresu:
Krajské ředitelství policie JmK
Odbor personální
k č.j. KRPB-5311/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@pcr.gov.cz
Bližší informace poskytne: p. Roman Berky, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku,
tel.: 724 326 218 nebo p. Eva Nováková, tel.: 974 624 275.