KŘP kraje Vysočina, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku, skupina provozu budov – místo výkonu práce Havlíčkův Brod - pracovní poměr 


 

Obecně

  • místo výkonu: Havlíčkův Brod,
  • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou), 4 měsíce zkušební doba;

Náplň práce

  • provádí drobné údržbářské, zámečnické, instalatérské, zednické, malířské, truhlářské a zahradnické práce
  • zabezpečuje a organizuje udržování a úklid všech objektů KŘP (např. chodeb, schodišť včetně sklepních, půdních prostorů, garáží a kanceláří apod.)
  • zabezpečuje čištění kanalizace, případně organizuje dodavatele služby
  • provádí úklid sněhu (listí) a zametání venkovních prostor
  • doprovází dodavatele provádějící periodické revize, kontroly a servisy technologií a zařízení
  • kontroluje provádění prací externích dodavatelů
  • hlásí požadavky na opravy vlastních objektů a zařízení, provádí a dokládá detailní popis požadavků na jejich údržbu prostřednictvím aplikovaného software, popř. nahlášením příslušnému vedoucímu.
  • obsluhuje vytápění, případně temperování, přidělených objektů, hlavních energetických uzávěrů a výtahů, kontroluje funkčnosti teplovodního rozvodů, těsnosti ventilů a radiátorů, uzávěrů baterií včetně namátkové zevní kontroly   a dozoru stavu zařízení, s důrazem na ekonomické využití zdrojů spotřeby  (elektřiny, vody, plynu a páry)
  • plní další úkoly dle pokynů nadřízeného

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 - Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní ohodnocení po zapracování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • jednosměnný provoz
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední odborné vzdělání s výučním listem
  • řidičské oprávnění skupiny „B“
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost a samostatnost

Výhodou

  • stabilní zázemí zaměstnavatele
  • možnost zvyšování znalostí a dovedností v oblasti provozování a údržby nových technologií         

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až pátek od 6.30 hodin do 15.00 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.9.2025
  • možnost nástupu: 15.10.2025 nebo dle dohody 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .

Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.

Související dokumenty

