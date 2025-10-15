Provozář
KŘP kraje Vysočina, odbor správy majetku, oddělení provozu a údržby majetku, skupina provozu budov – místo výkonu práce Havlíčkův Brod - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Havlíčkův Brod,
- pracovní poměr na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou), 4 měsíce zkušební doba;
Náplň práce
- provádí drobné údržbářské, zámečnické, instalatérské, zednické, malířské, truhlářské a zahradnické práce
- zabezpečuje a organizuje udržování a úklid všech objektů KŘP (např. chodeb, schodišť včetně sklepních, půdních prostorů, garáží a kanceláří apod.)
- zabezpečuje čištění kanalizace, případně organizuje dodavatele služby
- provádí úklid sněhu (listí) a zametání venkovních prostor
- doprovází dodavatele provádějící periodické revize, kontroly a servisy technologií a zařízení
- kontroluje provádění prací externích dodavatelů
- hlásí požadavky na opravy vlastních objektů a zařízení, provádí a dokládá detailní popis požadavků na jejich údržbu prostřednictvím aplikovaného software, popř. nahlášením příslušnému vedoucímu.
- obsluhuje vytápění, případně temperování, přidělených objektů, hlavních energetických uzávěrů a výtahů, kontroluje funkčnosti teplovodního rozvodů, těsnosti ventilů a radiátorů, uzávěrů baterií včetně namátkové zevní kontroly a dozoru stavu zařízení, s důrazem na ekonomické využití zdrojů spotřeby (elektřiny, vody, plynu a páry)
- plní další úkoly dle pokynů nadřízeného
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 - Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- osobní ohodnocení po zapracování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- jednosměnný provoz
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední odborné vzdělání s výučním listem
- řidičské oprávnění skupiny „B“
- trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost a samostatnost
Výhodou
- stabilní zázemí zaměstnavatele
- možnost zvyšování znalostí a dovedností v oblasti provozování a údržby nových technologií
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až pátek od 6.30 hodin do 15.00 hodin
- termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.9.2025
- možnost nástupu: 15.10.2025 nebo dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .
Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.