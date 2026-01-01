Provozář

KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I  – pracovní poměr 

  • místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 6
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • práce s PC
  • zajišťování provozu provozovaných objektů, včetně jejich údržby a provádění drobných řemeslných prací např. údržbářské, zahradnické, zednické a zámečnické práce menšího rozsahu
  • převozy majetku mezi sklady a útvary (včetně nábytku)
  • kontrola technického stavu objektů a jejich vybavení
  • zajišťování oprav svěřených materiálů

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • řidičský průkaz skupiny B
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
  • práce v kolektivu
  • komunikativní schopnost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 21.890,- Kč – 31.240,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
  • práce v kolektivu
  • komunikativní schopnost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe na obdobné pozici
  • vstřícnost, flexibilita,

Další informace

  • pevná pracovní doba -  pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin,  pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin/týdně
  • možnost nástupu: 1. 7. 2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „provozář“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.

vytisknout  e-mailem 

 

