Provozář
KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 6
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- práce s PC
- zajišťování provozu provozovaných objektů, včetně jejich údržby a provádění drobných řemeslných prací např. údržbářské, zahradnické, zednické a zámečnické práce menšího rozsahu
- převozy majetku mezi sklady a útvary (včetně nábytku)
- kontrola technického stavu objektů a jejich vybavení
- zajišťování oprav svěřených materiálů
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC, technika administrativy
- schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
- práce v kolektivu
- komunikativní schopnost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 21.890,- Kč – 31.240,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- znalost práce na PC, technika administrativy
- schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
- práce v kolektivu
- komunikativní schopnost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe na obdobné pozici
- vstřícnost, flexibilita,
Další informace
- pevná pracovní doba - pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin/týdně
- možnost nástupu: 1. 7. 2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „provozář“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.