Provoz na pozemních komunikacích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace v souvislosti s popisem konkrétní situace v křižovatce ulice Nad Kajetánkou a Pod Královkou v Praze a přiloženou fotodokumentací (cituji):



1) sdělení zda existuje metodický pokyn či komentovaný výklad zákona, dle kterého lze postupovat při určení co je/není překážka bezpečnosti provozu.

2) stanovisko, zda se dle PČR jedná o překážku bezpečnosti a plynulosti. Pokud nikoliv, čím tento názor zdůvodňuje.“



Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli na základě vyjádření ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR následující informace:



K bodu 1)

Obecně je překážka provozu definovaná v ust. § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) toto ustanovení zní:

ee) překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace. Dále zákon vymezuje místa, kde nesmí řidič zastavit a stát, a to v ust. § 27 zákona. Mimo jiné jde o místo na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace (§ 27 odst. 1 písm. d) zákona).

Otázku překážky provozu na pozemních komunikacích dále řeší i ustanovení § 45 odst. 4 zákona: V případě, že překážku provozu tvoří vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie. Jde o oprávnění, nikoliv povinnost policisty či strážníka, tedy není vynutitelné a záleží na policistovi či strážníkovi, jak situaci na místě vyhodnotí.



Otázku odtahu vozidla, které tvoří překážku provozu, řeší v rámci Policie České republiky pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to v článku 45 odst. 5:



„V případě, že vozidlo tvoří překážku v silničním provozu a řidič nebo provozovatel takovou překážku neodstranil, rozhodne policista o jeho neprodleném odstranění zpravidla odtahem vozidla. Zajištění odtahu vozidla si policista vyžádá cestou příslušného operačního střediska policie. Jedná-li se o vozidlo, které tvoří překážku z důvodu poruchy vozidla, je zajištění odtahu realizováno výhradně prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven České kanceláře pojistitelů; jde-li o dálnici, zajistí neprodleně odstranění vozidla na výzvu policisty ten, kdo způsobil překážku v silničním provozu, neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklady vlastník pozemní komunikace.“-



K bodu 2) povinný subjekt uvádí, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Požadované informace neodpovídají definici obsažené ve výše uvedeném ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., protože povinný subjekt nemá zpracované právní stanovisko přesně k situaci, která je v žádosti popsána. Při vytváření právního stanoviska k položené otázce vždy záleží na konkrétních okolnostech daného případu. Požadovaná informace je tedy dotazem na názor ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Z tohoto důvodu se na tento požadavek podle výše uvedeného ustanovení informační povinnost nevztahuje.



Nicméně nad rámec informační povinnosti ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky k předložené situaci uvedlo:

Ze zaslané fotodokumentace je patrné, že vozidla ponechaná v křižovatce brání rozhledu řidičů do křižovatky, a tedy jim neumožňují bezpečné najetí na hlavní pozemní komunikaci, a tedy dát přednost v jízdě. Při vjíždění do křižovatky z větve, kde není zajištěn bezpečný rozhled, může dojít k ohrožení jiných účastníků provozu, tedy lze aplikovat oprávnění policisty či strážníka obecní policie k nařízení odtahu.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 18. 7. 2025

