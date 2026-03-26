Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Prověřujte si nabídky dovolené
Muž z Rychnovska přišel téměř o 100 tisíc korun.
Policisté z oddělení obecné kriminality v Rychnově nad Kněžnou v uplynulých dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci možného spáchání přečinu podvodu při koupi letní dovolené.
V průběhu měsíce února tohoto roku si 47letý muž všiml na stránkách online rezervační služby zdánlivě výhodné nabídky letní dovolené v zahraničí, a to s ubytováním ve vile. Po projevení zájmu obdržel kontakt na údajného majitele nemovitosti a následná komunikace probíhala prostřednictvím e‑mailu.
Po dohodě mu byl zaslán odkaz s platebními údaji a informacemi o místě pobytu. Muž na uvedený účet odeslal téměř 100 tisíc korun. Následně mu bylo sděleno, že platba nebyla přijata z důvodu nesprávně uvedeného jména majitele účtu. Platbu proto zopakoval s upraveným údajem, přičemž tentokrát mu bylo potvrzeno její přijetí.
Následně se však dozvěděl o možných podvodech na internetu. Odkaz na zakoupené ubytování přestal fungovat a další prověřování na internetu jej upozornilo na to, že by mohl být obětí podvodu. Prodávající je od té doby nekontaktní.
Policie případ prověřuje a upozorňuje veřejnost, aby byla při nákupu dovolených přes internet obezřetná. Doporučujeme ověřovat si důvěryhodnost nabídek, recenze poskytovatelů a vyhýbat se podezřele nízkým cenám či nestandardním platebním požadavkům.
26. března 2026
por. Mgr. Martin Stránský