Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Prověřujte si možné přeplatky
Žena z Jičínska se stala obětí podvodu
Policisté z obvodního oddělení v Jičíně v uplynulých dnech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Dosud neznámý pachatel oslovil 42letou ženu z Jičínska prostřednictvím e‑mailu, ve kterém ji informoval o údajném vrácení přeplatku na pojistném.
Odkaz v e-mailu ženu nasměroval na falešné webové stránky tvářící se jako skutečné stránky pojišťovny. Zde byla vyzvána k vyplnění osobních údajů a zadání údajů ke své platební kartě včetně bezpečnostních identifikátorů. Po zadání všech údajů jí přišla výzva k potvrzení transakce, kterou žena potvrdila. Krátce poté však zjistila, že žádné peníze neobdržela. Naopak byla z jejího účtu provedena odchozí platba ve výši téměř 11 500 Kč.
Policie upozorňuje, abyste byli obezřetní při přijímání podobných e‑mailů a vždy si ověřovali pravost webových stránek i samotných výzev k vrácení přeplatků. Pojišťovny ani jiné instituce nikdy nepožadují zadání údajů z platební karty za účelem vrácení peněz.
8. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský