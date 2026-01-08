Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Prověřujte si možné přeplatky

Žena z Jičínska se stala obětí podvodu 

Policisté z obvodního oddělení v Jičíně v uplynulých dnech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Dosud neznámý pachatel oslovil 42letou ženu z Jičínska prostřednictvím e‑mailu, ve kterém ji informoval o údajném vrácení přeplatku na pojistném.

Odkaz v e-mailu ženu nasměroval na falešné webové stránky tvářící se jako skutečné stránky pojišťovny. Zde byla vyzvána k vyplnění osobních údajů a zadání údajů ke své platební kartě včetně bezpečnostních identifikátorů. Po zadání všech údajů jí přišla výzva k potvrzení transakce, kterou žena potvrdila. Krátce poté však zjistila, že žádné peníze neobdržela. Naopak byla z jejího účtu provedena odchozí platba ve výši téměř 11 500 Kč.

Policie upozorňuje, abyste byli obezřetní při přijímání podobných e‑mailů a vždy si ověřovali pravost webových stránek i samotných výzev k vrácení přeplatků. Pojišťovny ani jiné instituce nikdy nepožadují zadání údajů z platební karty za účelem vrácení peněz.

8. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 