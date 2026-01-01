Prověřujeme podezřelé uhynutí kocoura v obci Bulovka
Podle veterinární lékařky vykazoval před smrtí známky otravy. Ve věci jsme již zahájili úkony trestního řízení.
Zdravý, teprve tříletý kocour Viki z obce Bulovka na Liberecku náhle zkolaboval z druhého na třetího dubna. Jeho majitelé ho objevili na zahradě svého rodinného domu 3. dubna po poledni v křečích a v žalostném stavu. Okamžitě ho odvezli na veterinární stanici, kde se lékařka následujících pět hodin pokoušela o jeho záchranu.
I přes veškerou její péči ale v podvečer uhynul. Podle lékařky byla pravděpodobnou příčinou otrava neznámou látkou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o kastrovaného kocoura, který se zdržoval převážně na pozemku majitelů nebo v jeho blízkém okolí, nemůžeme vyloučit možnost, že mu někdo úmyslně ublížil. V této souvislosti jsme nařídili provést pitvu jeho těla včetně toxikologického vyšetření. Odborné vyjádření nám poskytne Státní veterinární ústav.
Díky tomu, že se majitelé obrátili v této věci na policii bez odkladu, může nám pitva uhynulého zvířete odpovědět na důležité otázky. Úkony trestního řízení jsme zahájili pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat.
10. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková