Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Prověřujeme oznámení o vyhrožování na základní škole
Policie přijala opatření, situace je pod kontrolou.
Kriminalisté z Prahy venkov-západ se již od 15. prosince 2025, na základě oznámení, intenzivně zabývají případem, který se týká možného vyhrožování žákem na základní škole v Libčicích nad Vltavou.
V žádném případě taková oznámení policie nepodceňuje a okamžitě přijala adekvátní bezpečnostní opatření a rovněž provedla nezbytné a potřebné procesní úkony.
Celá událost je stále ve fázi prověřování a vzhledem k tomu, že se jedná o mladistvou osobu, nelze být s ohledem na trestní řád konkrétnější.
Pro policisty není tato věc ukončena, ba naopak, v této fázi spolupracuje s vedením školy a jejím zřizovatelem, s dalšími příslušnými subjekty, ale samozřejmě i s rodiči dítěte.
Můžeme v tuto chvíli uvést, že aktuálně nehrozí nebezpečí žákům, pedagogickým pracovníkům ani veřejnosti. Nicméně žádáme veřejnost o zdrženlivost při šíření dezinformací, které v dané věci nepřispějí. Pokud má kdokoliv z veřejnosti informace, které potřebuje sdělit policii a vnímá je jako zásadní, může se kdykoliv obrátit na orgány činné v trestním řízení. Sociální prostor není oficiální oznamovací platforma.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. ledna 2026