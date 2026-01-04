Policie České republiky  

Prověřujeme oznámení o vyhrožování na základní škole

Policie přijala opatření, situace je pod kontrolou. 

Kriminalisté z Prahy venkov-západ se již od 15. prosince 2025, na základě oznámení, intenzivně zabývají případem, který se týká možného vyhrožování žákem na základní škole v Libčicích nad Vltavou.

V žádném případě taková oznámení policie nepodceňuje a okamžitě přijala adekvátní bezpečnostní opatření a rovněž provedla nezbytné a potřebné procesní úkony.

Celá událost je stále ve fázi prověřování a vzhledem k tomu, že se jedná o mladistvou osobu, nelze být s ohledem na trestní řád konkrétnější. 
Pro policisty není tato věc ukončena, ba naopak, v této fázi spolupracuje s vedením školy a jejím zřizovatelem, s dalšími příslušnými subjekty, ale samozřejmě i s rodiči dítěte.

Můžeme v tuto chvíli uvést, že aktuálně nehrozí nebezpečí žákům, pedagogickým pracovníkům ani veřejnosti. Nicméně žádáme veřejnost o zdrženlivost při šíření dezinformací, které v dané věci nepřispějí. Pokud má kdokoliv z veřejnosti informace, které potřebuje sdělit policii a vnímá je jako zásadní, může se kdykoliv obrátit na orgány činné v trestním řízení. Sociální prostor není oficiální oznamovací platforma.


por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. ledna 2026

