Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Prověřujeme okolnosti násilného činu na Rakovnicku
Na místě byla nalezena jedna mrtvá osoba.
Krátce po 12. hodině jsme přijali oznámení o tom, že v Lužné na Rakovnicku mělo dojít k zatím blíže nezjištěnému incidentu mezi několika osobami.
Po tomto oznámení na místo okamžitě vyjeli rakovničtí policisté, kteří provedli násilný vstup do domu, kde nalezli jednu osobu bez známek života. Dále se zde nacházely dvě zraněné osoby, kdy jedna byla letecky transportována do nemocnice a druhá převezena pozemní cestou taktéž do zdravotnického zařízení.
Vzhledem k charakteru incidentu se celou událostí budou zabývat krajští kriminalisté, kteří budou zjišťovat veškeré okolnosti.
Vzhledem k tomu, že případ je na samém počátku prověřování, nelze nyní poskytnout bližší informace, ty uvolníme, jakmile to bude možné, nicméně z dosud provedeného šetření nevyplývá, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
14. října 2025