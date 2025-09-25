Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Prověřujeme napadení
Policisté apelují na rodiče, aby poučili děti o obezřetném chování.
Od pondělí 22. září 2025 kriminalisté prověřují podezření z napadení dívky školního věku poblíž obce Chvaletice, okr. Pardubice, s možným sexuálním podtextem. Pachatel byl oblečen do černé mikiny a černých tepláků, na hlavě měl čepici nebo kšiltovku a u sebe batoh.
Policisté apelují na občany, rodiče a pedagogy, aby poučili děti o obezřetném a bezpečném chování. Zároveň žádají veřejnost, pokud máte jakékoliv informace, které by mohly mít souvislost s tímto případem, volejte na tísňovou linku 158.
25. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková