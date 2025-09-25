Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Prověřujeme napadení

Policisté apelují na rodiče, aby poučili děti o obezřetném chování. 

Od pondělí 22. září 2025 kriminalisté prověřují podezření z napadení dívky školního věku poblíž obce Chvaletice, okr. Pardubice, s možným sexuálním podtextem. Pachatel byl oblečen do černé mikiny a černých tepláků, na hlavě měl čepici nebo kšiltovku a u sebe batoh.

Policisté apelují na občany, rodiče a pedagogy, aby poučili děti o obezřetném a bezpečném chování. Zároveň žádají veřejnost, pokud máte jakékoliv informace, které by mohly mít souvislost s tímto případem, volejte na tísňovou linku 158. 

25. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková

