Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prověřování podezření z týrání zvířat na Kladensku

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a celou věc prověřují. 

Kladenští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v uplynulých dnech přijali trestní oznámení, které se týká možného týrání psů v útulku na Kladensku. 

Na základě obdrženého trestního oznámení kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. Na prověřování celého případu kriminalisté úzce spolupracují s pracovníky Krajské veterinární správy.

Vzhledem k vysoké míře medializace tohoto případu a aktivitám na sociálních sítích musíme upozornit, že šíření informací a celkově veřejný tlak, může narušovat probíhající policejní prověřování.

Jako Policie České republiky chápeme citlivost případu, nicméně naší prioritou je objektivní zjištění a prověření veškerých okolností. Aby nedošlo ke zmaření probíhajících procesních úkonů, nebudeme až do skončení prověřování poskytovat k této věci žádné bližší informace.

Jakmile to bude možné, budeme o výsledcích prověřování informovat prostřednictvím tiskové zprávy na našich oficiálních policejních stránkách.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
12. března 2026

