Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Prověřování podezření z týrání zvířat na Kladensku
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a celou věc prověřují.
Kladenští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v uplynulých dnech přijali trestní oznámení, které se týká možného týrání psů v útulku na Kladensku.
Na základě obdrženého trestního oznámení kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. Na prověřování celého případu kriminalisté úzce spolupracují s pracovníky Krajské veterinární správy.
Vzhledem k vysoké míře medializace tohoto případu a aktivitám na sociálních sítích musíme upozornit, že šíření informací a celkově veřejný tlak, může narušovat probíhající policejní prověřování.
Jako Policie České republiky chápeme citlivost případu, nicméně naší prioritou je objektivní zjištění a prověření veškerých okolností. Aby nedošlo ke zmaření probíhajících procesních úkonů, nebudeme až do skončení prověřování poskytovat k této věci žádné bližší informace.
Jakmile to bude možné, budeme o výsledcích prověřování informovat prostřednictvím tiskové zprávy na našich oficiálních policejních stránkách.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
12. března 2026