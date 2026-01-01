Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Proti třem policejním vozům neměl šanci
Čtyřiadvacetiletý muž se pokusil při kontrole ujet.
Policisté vůz zastavovali ve čtvrtek minulého týdne časně ráno v ulici Merhautova pomocí výstražného nápisu „STOP“ na služebním vozidle. Když už se zdálo, že řidič zastavuje, náhle prudce zrychlil a začal ujíždět. Policisté se proto vydali za ním a o pronásledování prostřednictvím radiostanice informovali své kolegy, kteří se do akce následně zapojili. Za ujíždějícím vozidlem tak jely celkem tři policejní vozy. V ulici Hradecká se jednomu z policejních vozů podařilo ujíždějící automobil předjet. Společně s dalším služebním vozidlem, které se zařadilo vedle pronásledovaného auta, pak policisté vůz sevřeli ze tří stran a postupným zpomalováním jej donutili zastavit. Jak hlídka zjistila, důvod k ujíždění měl. Řidič měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel, navíc mu vyšel pozitivní orientační test na přítomnost drog. Další odborné lékařské vyšetření však odmítl. Putoval tak do policejní cely. Zodpovídat se bude z neuposlechnutí pokynu k zastavení vozidla a odmítnutí lékařského vyšetření.
por. David Chaloupka, 7. srpna 2026