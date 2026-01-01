Propuštění příslušníci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
„kolik příslušníků PČR, u nichž byly zahájeny úkony trestního řízení pro úmyslný trestný čin, a kteří vstoupili před svým odsouzením do politické strany a porušili tak omezení vyplývající z § 47 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., bylo v minulých 3 letech propuštěno ze služebního poměru dle § 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru a u kolika z nich bylo řízení zastaveno dle § 179 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s odůvodněním, že jeho důvod odpadl.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli, že v Policii České republiky bylo u příslušníků, u nichž byly zahájeny úkony trestního řízení pro úmyslný trestný čin, a kteří vstoupili před svým odsouzením do politické strany a porušili tak omezení vyplývající z § 47 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., v minulých 3 letech přistoupeno k propuštění podle § 42 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 22 případech. K zastavení takového řízení o propuštění pro odpadnutí důvodu došlo ve 3 případech.
Ve vztahu ke Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, ke kterému přímo směřovala část žádosti o informace, povinný subjekt sdělil, že o propuštění na základě výše popsaných důvodů bylo rozhodnuto v 8 případech a k zastavení řízení dle výše uvedených kritérií došlo ve 3 případech.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 5. 3. 2026