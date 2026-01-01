Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Propadli se pod led - téma cvičení moravskoslezských policistů
Policisté speciální pořádkové jednotky nacvičovali různé varianty záchrany.
Pro moravskoslezské policisty je prioritou zajištění bezpečí lidí, ať se bavíme o kriminalitě anebo dopravní nehodovosti. Připravujeme se i na další krizové situace, ve kterých se mohou občané ocitnout. Aktuálně v zimním období jde o riziko při pohybu pěších, běžkařů či bruslařů po zamrzlé hladině.
Jak efektivně zasáhnout, když obdržíme informaci o člověku, pod kterým se propadl na zamrzlé hladině led? Tato situace byla tématem dalšího cvičení policistů z krajské speciální pořádkové jednotky. Víme, že jde o čas. Vše začíná od co nejrychlejšího vyhodnocení situace a výjezdu na místo se správným a potřebným vybavením. Jedná se například o speciální suché obleky zajišťující tepelný komfort a vztlak, profesionální plovací vesty, rukavice, přilby, házecí pytlíky anebo speciální bodce do ledu. Díky tomu je možné pracovat na ledu a v ledové vodě po delší dobu, což může být při záchraně klíčové.
Policisté nacvičovali efektivní využití různého vybavení, simulovali ale i pomoc ve chvíli, když speciální vybavení nemají po ruce. Prověřovali tak možnosti použití improvizovaných pomůcek (např. větví) i své společné fungování při zásahu. Nechyběla část s první pomocí a následné komplexní vyhodnocení cvičení.
Výcvik probíhal v reálných podmínkách na zamrzlých vodních plochách v našem regionu. Policisté nacvičovali různé varianty záchrany, avšak důležité bylo stále zajištění jejich bezpečnosti. Na pomoc nejsme samozřejmě sami, pracujeme v součinnosti s kolegy hasiči, zdravotníky, případně dalšími. Doufejme, že naše služby nebudete potřebovat, pokud však obdobná krizová situace nastane, kontaktujte záchranné složky okamžitě na tísňové lince (158, 150, 155, 112).
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 29. ledna 2026