Pronásledování dodávky přes několik obcí skončilo v Rynarticích
Řidič se zákazem řízení byl zadržen.
Vysoká rychlost, nerespektování výzev policistů a následný útěk z havarovaného vozidla. Takový průběh mělo policejní pronásledování, které se odehrálo v pátek 26. prosince 2025 v odpoledních hodinách na Děčínsku.
Krátce po 15:30 hodin si policisté z Krásné Lípy všimli dodávky značky VW v obci Kyjov. Jakmile řidič zaregistroval policejní hlídku, prudce zrychlil a začal ujíždět. Policisté se jej snažili zastavit, muž však výzvy ignoroval a ujížděl vysokou rychlostí přes obce Doubice, Dolní Chřibská, Chřibská - Potoky a Jetřichovice.
Pronásledování skončilo až v Rynarticích. Řidič nezvládl řízení, narazil bokem vozidla do oplocení a hromady topného dřeva u domu. Ani po této kolizi však nezastavil. Vozidlo odstavil u dalšího domu a utekl do okolního terénu.
Na místo dorazily další hlídky a začala rozsáhlá pátrací akce. Do hledání se zapojili policisté z okolních oddělení, Speciální pořádková jednotka Ústeckého kraje, psovod se služebním psem i vrtulník Letecké služby Policie ČR. Policisté prohledávali lesy, kopce, rekreační objekty i celou obec.
Přibližně po dvou hodinách pátrání byly osoby z ujíždějícího vozidla vypátrány psovodem u autobusové zastávky v Rynarticích. Hlídky je zajistily a řidič ujíždějícího vozidla byl na místě ustanoven a následně zadržen.
Kontrola ukázala, že šestatřicetiletý muž měl na základě dvou soudních rozhodnutí zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2026. Přesto usedl za volant a svou nebezpečnou jízdou ohrozil ostatní účastníky silničního provozu. Orientační test na drogy vyšel pozitivně na amfetamin. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, řidič však odmítl lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.
Ve zkráceném přípravném řízení policisté 36letému muži sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení Krásná Lípa.
Děčín 30. prosince 2025
