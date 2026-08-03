Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Pronásledování aneb zátaras a zastavovací pás v akci
Před pár dny ukázali policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava a obvodního oddělení Havířov 1 výbornou spolupráci při pronásledování ujíždějícího vozidla.
Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava chtěli na ulici Rudná v Ostravě zkontrolovat vozidlo značky Volkswagen. Za pomocí „majáků“ a nápisu STOP POLICIE jej tedy chtěli zastavit. Jakmile se ale „majáky“ rozblikaly, vozidlo začalo nabírat rychlost a ujíždělo směrem na Havířov. Řidič místy uháněl až dvousetkilometrovou rychlostí. Operační středisko vyslalo hlídky z obvodního oddělení Havířov 1 a oddělení hlídkové služby Karviná na kruhový objezd v Havířově. Policisté zde vytvořili zátaras služebními vozy a na komunikaci také položili zastavovací pás. Jakmile neukázněný 47letý řidič spatřil, že není šance nikam ujet, tak s vozidlem zastavil před zátarasem. Poté byl policisty vyzván, ať opustí vozidlo, přičemž s nimi již po celou dobu spolupracoval. Ve vozidle cestovali další dva spolujezdci. Lustrací bylo zjištěno, že neukázněný řidič má zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechová zkouška u něj byla negativní a test na přítomnost omamných a psychotropních látek odmítl. Řidič byl následně omezen na osobní svobodě a eskortován na obvodní oddělení, kde s ním byly provedeny procesní úkony.
Policisté z Havířova 47letému muži sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi.
por. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
3. srpna 2026