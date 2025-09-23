Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pronásledovaná řidička měla přes jedno promile
Náchodští policisté řidičku zajistili pod hrozbou střelné zbraně.
Policisté si 20. září 2025 v časných ranních hodinách v Novém Městě nad Metují všimli rychle jedoucího vozidla značky BMW. Rozhodli se ho zastavit a zkontrolovat, proto za ním vyrazili. Řidička však na jejich přítomnost reagovala dalším zrychlením, čímž zahájila nebezpečné ujíždění. Následně bylo vozidlo řízené dvacetiletou ženou pronásledováno čtyřmi policejními hlídkami. Trasa vedla přes Českou Skalici směrem k Červenému Kostelci.
Řidička opakovaně ignorovala výzvy k zastavení, které byly doprovázeny výstražným světelným a zvukovým signálem a nápisem STOP. Policisté použili výzvu přes megafon: „Jménem zákona zastavte vozidlo.“ Řidička však pokračovala v jízdě vysokou rychlostí, často přesahující v obci i 100 km/h, a nebezpečně přejížděla do protisměru i v nepřehledných úsecích.
Ve 03:45 hodin nezvládla řízení v pravotočivé zatáčce v obci Studnice, vyjela mimo komunikaci a narazila do oplocení domu, hlavního uzávěru plynu a vyvrátila strom. Při nehodě vznikla škoda na vozidle BMW ve výši přibližně 30 000 Kč a na majetku třetích osob ve výši zhruba 60 000 Kč. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
Po nehodě byli řidička i její mladistvý spolujezdec zajištěni za použití donucovacích prostředků, konkrétně pod hrozbou namířené střelné zbraně.
Řidička se podrobila dechové zkoušce, která prokázala přítomnost alkoholu. První měření ukázalo hodnotu 1,18 promile, druhé potvrdilo 1,17 promile. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl negativní. Následně byla provedena lékařská prohlídka a odběr krve. Technická závada na vozidle nebyla zjištěna.
Řidičce ve správním řízení hrozí pokuta až 25 000 Kč a zákaz řízení na 18 měsíců. Není však vyloučeno, že bude věc právně překvalifikována na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na tři roky.
Policie České republiky důrazně apeluje na všechny řidiče, aby usedali za volant pouze střízliví a respektovali výzvy policejních hlídek. V tomto případě lze hovořit o velkém štěstí, že nedošlo ke zranění žádné osoby.
por. Karolína Macháčková
23.9.2025