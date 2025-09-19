Pronajímání bytů – obvinění 7 osob
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájila dne 17. září 2025 trestní stíhání sedmi fyzických osob. Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku Statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby.
Podle závěrů kriminalistů NCOZ měli obvinění v letech 2019–2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
V případě pravomocného odsouzení hrozí osobám tresty odnětí svobody od dvou do osmi let. Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Karviné, pobočka v Havířově. Dozorující státní zástupce má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
19. září 2025