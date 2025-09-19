Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Pronajímání bytů – obvinění 7 osob

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájila dne 17. září 2025 trestní stíhání sedmi fyzických osob. Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku Statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby. 

Podle závěrů kriminalistů NCOZ měli obvinění v letech 2019–2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby. 

V případě pravomocného odsouzení hrozí osobám tresty odnětí svobody od dvou do osmi let. Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Karviné, pobočka v Havířově. Dozorující státní zástupce má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení.


plk. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV 
19. září 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 