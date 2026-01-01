Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Prolomil se s ním led
Bruslař zaplatil za chybu životem.
Od brzkých ranních hodin pátrali policisté po pohřešovaném pětačtyřicetiletém muži. Podle informací od jeho blízkých se měl v pondělí odpoledne vydat bruslit na Vranovskou přehradu. Z bruslení se však nevrátil a později v noci už nebyl dostupný ani jeho mobilní telefon. Rozjela se tak rozsáhlá pátrací akce, která bohužel neskončila šťastně.
Policisté dnes dopoledne postupně nalezli u Vranovské přehrady nejprve auto pohřešovaného, poté jeho obuv u břehu vodní nádrže a následně i jeho tělo v zamrzlé vodě. Muž zřejmě při jízdě na bruslích vjel do míst, kde byl vlivem proudící vody slabý led, který se pod ním prolomil. Bohužel bruslil sám, neměl mu kdo pomoci a vlastními silami se mu nepodařilo dostat z vody.
Policisté proto varují před rizikem, které číhá na bruslaře právě na přírodních ledových plochách. Zejména nad proudící vodou nemusí být led dostatečně silný a hrozí jeho prolomení. Vždy je také vhodné nebýt při bruslení sám, nejen kvůli možnému prolomení ledu, ale i vzhledem k riziku úrazu.
por. David Chaloupka, 6. ledna 2026