Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Prokouknuté Vánoce v Galerii Šantovka
V pondělí 8. prosince jsme v Galerii Šantovka Olomouc informovali návštěvníky o tom, jak rozpoznat a předcházet kyberpodvodům.
Nedílnou součástí této předvánoční akce byl také náš Pan Prokoukl - animovaná postavička, která prostřednictvím webové stránky www.panprokoukl.cz zábavnou formou vysvětluje, jak nenaletět podvodníkům. Což je v tomto čase obvzlášť důležité. Zastavili se u nás desítky lidí, se kterými jsme mluvili o tom, jak odhalit falešné emaily, podezřelé telefonáty „z banky“, až moc výhodné investiční nabídky nebo jak se ubránit lásce přes internet. Návštěvnící si mohli zkusit kvíz, jak obstojí v kybernetické bezpečnosti. Mladší návštěvníci měli možnost vyrobit si vlastní placku nebo magnetku.
Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s OC Galerie Šantovka Olomouc a Magistrátem města Olomouce. Děkujeme všem, kteří se u nás zastavili. Přejeme všem klidné a hlavně prokouknuté Vánoce!
por. Mgr. Markéta Kallerová
10. prosince 2025