Prokazoval se smyšleným řidičským průkazem
Při pobytové kontrole policisté narazili na cizince, který se prokazoval smyšleným řidičským průkazem.
Při běžné pobytové kontrole v Uherském Hradišti narazili včerejšího dne policisté cizinecké policie na cizince, který se pokusil svou totožnost prokázat řidičským průkazem. Zkušeným policistům však bylo již na první pohled jasné, že s předloženým dokladem není vše v pořádku. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o smyšlený řidičský průkaz.
Čtyřicetiletý cizinec nedisponoval žádným jiným dokladem totožnosti ani dokladem, který by ho opravňoval k pobytu na území České republiky. Policisté jej proto zajistili a skončil v policejní cele.
Dnes byla jeho totožnost potvrzena a s cizincem bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie. Doba zákazu vstupu na území Evropské unie může tomto případě činit až 5 let.
26. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková