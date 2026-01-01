Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Prokazoval se smyšleným řidičským průkazem

Při pobytové kontrole policisté narazili na cizince, který se prokazoval smyšleným řidičským průkazem. 

Při běžné pobytové kontrole v Uherském Hradišti narazili včerejšího dne policisté cizinecké policie na cizince, který se pokusil svou totožnost prokázat řidičským průkazem. Zkušeným policistům však bylo již na první pohled jasné, že s předloženým dokladem není vše v pořádku. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o smyšlený řidičský průkaz.

Čtyřicetiletý cizinec nedisponoval žádným jiným dokladem totožnosti ani dokladem, který by ho opravňoval k pobytu na území České republiky. Policisté jej proto zajistili a skončil v policejní cele.

Dnes byla jeho totožnost potvrzena a s cizincem bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie. Doba zákazu vstupu na území Evropské unie může tomto případě činit až 5 let.

26. března 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 