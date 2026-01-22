Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Prokázal se falešnými doklady
Při pobytové kontrole zkoušel oklamat policisty padělaným pasem.
Na začátku ledna hlídka pardubické cizinecké policie provedla pobytovou kontrolu zaměřenou na dodržování povinností cizinců. Jeden z nich se prokázal rumunským cestovním pasem, který vykazoval znaky pozměnění. Cizinec chtěl policii přesvědčit a předložil také rumunský občanský a řidičský průkaz. Tyto doklady byly na místě vyhodnoceny jako padělané a muž byl zajištěn. Po sejmutí otisků prstů byla zjištěna jeho skutečná totožnost, jednalo se o Asiata s pestrou trestní minulostí.
V roce 2009 začal v České republice podnikat, ale jeho vízum za účelem podnikání skončilo a od roku 2013 se začal dopouštět trestné činnosti. Za tu byl pravomocně odsouzen a navíc dostal trest v podobě vyhoštění na 10 let. V roce 2019 byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody a měl vycestovat z území členských států Evropské Unie. Místo toho se však skrýval a za úplatu 3000 eur si obstaral padělané doklady na jinou totožnost.
Odbor cizinecké policie Pardubického kraje vydal rozhodnutí o zajištění cizince za účelem realizace trestu vyhoštění uloženého soudem a cizince eskortoval do Zařízení pro zajištění cizinců. Současně byla vypracována odborná vyjádření k padělaným dokladům, která budou jedním z důkazů pro nově zahájené trestní řízení pro padělání a pozměnění veřejné listiny a pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
V Pardubickém kraji se ale zdaleka nejedná o ojedinělý úlovek. Vedoucí odboru cizinecké policie plk. Martin Míča uvedl: „Za rok 2024 se policistům cizinecké policie v našem kraji podařilo odhalit celkem 76 padělaných dokladů. V roce 2025 jich bylo dokonce 120, což je nárůst o téměř 60 procent. Jednalo se nejen o doklady totožnosti či řidičské průkazy, ale též doklady k vozidlům, rodné listy, vysvědčení, lékařské zprávy, úřední rozhodnutí nebo dokonce falešné služební průkazy Policie ČR.“
22. ledna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub