Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Projížďka v opilosti se mu vymstila
Kamarád řidiče chtěl vzít nehodu „na sebe“, nevyšlo to.
Nepříjemně si koncem května „zavařil“ 25 muž z Chomutova, když v pozdních večerních hodinách v opilosti usedl za volant. Tento hazard mu nevyšel a jeho výlet skončil havárií. Při jízdě po silnici I/13 ve směru od Černovic na Chomutov chtěl najet na silnici I/7, avšak v důsledku opilosti a nepřiměřené rychlosti nezvládl „vybrat“ pravotočivou zatáčku na sjezdovém rameni. Nejdřív najel na svodidla po levé straně, pak vyjel zpět na silnici, kterou přejel v celé šíři, dostal se znovu mimo komunikaci a skončil nárazem do svodidel na pravé straně.
Na místě nehody zastavila řidička, která se mladého muže ptala, zda je v pořádku. Když ukázal palec nahoru, že ano, tak z místa odjela. Opilý řidič pak kontaktoval kamaráda, jemuž řekl, že boural pod vlivem alkoholu. Po chvíli za ním přijel tento kamarád spolu s dalším známým a řešili, jak to udělat, aby šofér nepřišel o řidičák. Najednou si všimli, že na místo se blíží vozidlo policie, tak kamarádi řidiče poslali pryč, že to s policií vyřeší oni. On se šel tedy schovat, aby ho policisté neviděli a ti nehodu začali řešit s jeho známým. Zanedlouho však přijela již zmíněná svědkyně, které to po odjezdu z místa nehody nedalo, a přivolala policii. Dotyčný tak chtě nechtě musel svůj úkryt opustit a jít s pravdou ven, neboť žena samozřejmě uvedla, že to byl on, kdo havarované vozidlo řídil. Mladík se tedy nakonec k řízení přiznal, avšak zpočátku tvrdil, že alkohol pil až po nehodě. Také tuto lež policisté vyvrátili, neboť kromě dechových zkoušek dotyčného vzali na odběr krve a znalecký posudek následně prokázal, že řidič pil alkohol před nehodou. Hladina alkoholu v jeho krvi v době nehody činila 1,96 g/kg. Na základě předestřených důkazů se tedy muž přiznal, že večer před nehodou vypil asi šest silných piv a panáka becherovky. Pak dostal nápad, že se půjde projet a přitom havaroval.
Dnes si dotyčný od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za jeho spáchání mu u soudu hrozí kromě zákazu řízení či peněžitého trestu také uložení trestu odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
19. června 2026