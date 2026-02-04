Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Projížďka na kradeném kole netrvala dlouho - video

Kolo za bezmála 100 000 korun si přivlastnil zloděj, projížďku ukončili hlídkaři. 

Elektrokolo za bezmála 100 000 korun se minulý týden ze čtvrtka na pátek v noci zalíbilo pětadvacetiletému zloději. Ten si pro něj došel do panelového domu na jednom z českobudějovických sídlíšť. Krádež krátce poté oznámil jeho majitel a hlídky ve městě převzaly informace o značce, typu a barvě kola. Policisté prohledávali blízké okolí sídliště a nevynechali ani centrum města. Když projížděli křižovatkou na Dlouhé Louce – Husova, všimli si u přechodu pro chodce stát muže, který přijel na kole odpovídajícím popisu elektrokola, po kterém pátrali. Záhy se také ukázalo, že se jedná nejen o odcizené kolo, ale i policistům známého mladíka. Ten toho má ve svých pětadvaceti letech na svědomí, co se týče majetkové trestné činnosti, už dost. Hlídkaři ho následně převezli na obvodní oddělení policie Čtyři Dvory k dalším úkonům. Policisté věc prověřují formou zkráceného přípravného řízení, tudíž by měl do dvou týdnů stanout před soudem a svou projížďku na odcizeném kole vysvětlit.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. února 2026 

