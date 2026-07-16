Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Projížďka na cizím kole trvala pouhou hodinu
Chlumečtí policisté rychle objasnili případ krádeže jízdního kola, které tak mohli obratem vrátit jeho majiteli.
Během výkonu služby hlídku chlumeckých policistů oslovil v úterý 14. července krátce po poledni muž, který jim oznámil odcizení horského kola fialové barvy. To ponechal okolo 11:45 hod. u vlakového nádraží. Když se zhruba po deseti minutách vrátil, zjistil, že kolo zmizelo.
Přibližně o hodinu později si policisté všimli muže jedoucího na jízdním kole, které odpovídalo popisu toho odcizeného. Cyklistu zastavili a vyšlo najevo, že se skutečně jedná o hledané kolo. Třicetiletý muž se přiznal, že si ho na nádraží „půjčil“ poté, co přijel vlakem z Poděbrad. Policisty tak následoval na služebnu k provedení dalších úkonů, které vyústily ve zkráceném přípravném řízení ve sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Odcizené jízdní kolo se tak ještě tentýž den vrátilo zpět ke svému majiteli.
Zajímavostí je, že se jednalo o stejného muže, se kterým se policisté setkali již krátce před polednem. Operační důstojník totiž hlídku vyslal na vlakové nádraží v Chlumci nad Cidlinou k poskytnutí součinnosti při vyloučení osoby z vlakové přepravy.
Podezřelý navíc není policistům neznámý. Jak zjistili, v evidenci přestupků má již 63 záznamů převážně majetkových přestupků a další 2 záznamy v rejstříku trestů. Krádeže jízdního kola se navíc dopustil i přesto, že byl letos v březnu za obdobnou trestnou činnost odsouzen.
Třicetiletému muži tak za trestný čin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
16. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová