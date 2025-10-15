Projektový den s Policií ČR na ZŠ Lada v České Lípě

Projektový den byl zaměřen na témata, která hýbou dnešní dobou:
-
Šikana a kyberšikana
Policisté dětem přístupnou a srozumitelnou formou vysvětlovali, co je to šikana, jak ji rozpoznat, jaké formy může mít, a především – jak se jí bránit a jak například někomu šikanovanému pomoci. S klasickou šikanou právě souvisí i další téma, které si děti od preventistů z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje poslechli, a tím je kyberšikana. Ta je v digitálním světě stále častějším problémem. Dětem bylo vysvětleno jak probíhá, jaké mohou být její dopady a i následky pro takzvaného šikanátora. Děti se dozvěděly, jak se bezpečně pohybovat na internetu a co dělat, pokud se stanou obětí nevhodného chování online.
-
Rizika užívání sociálních sítí
Formou interaktivních scénářů a diskusí si žáci uvědomili, jaká rizika může přinášet neuvážené sdílení informací na internetu. Policisté apelovali na opatrnost při komunikaci s cizími lidmi a důraz kladli i na ochranu soukromí.
-
Bezpečnost v dopravě - bezpečné chování v silničním provozu jako chodec, cyklista, viditelnost.
Děti měly možnost aktivně se zapojit, klást otázky a sdílet vlastní zkušenosti.
První pomoc pod vedením zdravotnické školy
Velkým obohacením dne byla účast studentek střední zdravotnické školy, které si pro děti připravily základy první pomoci.
Projektový den byl nejen poučný, ale i velmi inspirativní. Cílem bylo, aby děti věděly, že bezpečnost není samozřejmostí a každý z nás může přispět k jejímu zajištění – ať už správným chováním, nebo pomocí druhým. Snad se tyto cenné rady a poučky ze strany libereckých preventistů budou dětem hodit a ve svém životě je dobře využijí.