Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Projektový den s Policií ČR na ZŠ Lada v České Lípě

Bezpečnost v dopravě, šikana, kyberšikana a rizika užívání sociálních sítí, to byla hlavní témata. 

Na základní škole ZŠ Lada v České Lípě proběhl v uplynulém týdnu projektový den zaměřený na bezpečnost a prevenci, kterého se zúčastnili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a studentky Střední zdravotnické školy Česká Lípa.  Akce byla připravena pro žáky 2. až 5. tříd a měla za cíl nejen zvýšit povědomí dětí o důležitých tématech, ale také je prakticky zapojit do aktivit, které mohou jednou pomoci zachránit život.


1Projektový den byl zaměřen na témata, která hýbou dnešní dobou:

  • Šikana a kyberšikana
    Policisté dětem přístupnou a srozumitelnou formou vysvětlovali, co je to šikana, jak ji rozpoznat, jaké formy může mít, a především – jak se jí bránit a jak například někomu šikanovanému pomoci. S klasickou šikanou právě souvisí i další téma, které si děti od preventistů z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje poslechli, a tím je kyberšikana. Ta je v digitálním světě stále častějším problémem. Dětem bylo vysvětleno jak probíhá, jaké mohou být její dopady a i následky pro takzvaného šikanátora.  Děti se dozvěděly, jak se bezpečně pohybovat na internetu a co dělat, pokud se stanou obětí nevhodného chování online.

  • Rizika užívání sociálních sítí
    Formou interaktivních scénářů a diskusí si žáci uvědomili, jaká rizika může přinášet neuvážené sdílení informací na internetu. Policisté apelovali na opatrnost při komunikaci s cizími lidmi a důraz kladli i na ochranu soukromí.

  • Bezpečnost v dopravě -  bezpečné chování v silničním provozu jako chodec, cyklista, viditelnost. 

 Děti měly možnost aktivně se zapojit, klást otázky a sdílet vlastní zkušenosti.

První pomoc pod vedením zdravotnické školy

Velkým obohacením dne byla účast studentek střední zdravotnické školy, které si pro děti připravily základy první pomoci. 

Projektový den byl nejen poučný, ale i velmi inspirativní. Cílem bylo, aby děti věděly, že bezpečnost není samozřejmostí a každý z nás může přispět k jejímu zajištění – ať už správným chováním, nebo pomocí druhým. Snad se tyto cenné rady a poučky ze strany libereckých preventistů budou dětem hodit a ve svém životě je dobře využijí.

15. 10. 2025
por. Bc. Radovan Tesař, DiS.

Odkazy do noveho okna

2

Detailní náhled

1

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 