Projektový den Gymnázia Příbram přiblížil studentům historii pracovního tábora Vojna i činnost ÚDV SKPV
V rámci projektového dne navštívili studenti Gymnázia Příbram areál bývalého pracovního tábora Vojna, kde se seznámili s historií komunistické perzekuce, těžbou uranové rudy i činností Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV.
Dne 15. června 2026 navštívili vybraní studenti Gymnázia Příbram areál bývalého pracovního tábora Vojna, kde pro ně byl připraven tematicky zaměřený vzdělávací program věnovaný období komunistického režimu a jeho represivním mechanismům.
Účastníci projektového dne se seznámili s historií pracovního tábora Vojna, okolnostmi těžby uranové rudy i osudy politických vězňů, kteří byli v táboře nuceni vykonávat práci v uranových dolech. Součástí programu bylo také představení institucí, které se dlouhodobě věnují dokumentaci a výzkumu zločinů komunistického režimu.
Významná část programu byla věnována činnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV (dále jen „ÚDV SKPV“). Prostřednictvím případů Bunkr a zastřelení Františka Kuldy, které se přímo vztahují k areálu bývalého pracovního tábora Vojna, byli studenti seznámeni s dokumentační a vyšetřovací činností ÚDV i s významem archivního výzkumu při objasňování zločinů komunistického režimu.
Na realizaci projektového dne se za ÚDV SKPV podílel PhDr. František Bártík, který studentům přiblížil výsledky dlouhodobé badatelské činnosti a význam dokumentování historických událostí pro uchování paměti o obětech totalitního režimu.
Projektový den nabídl studentům možnost propojit historické poznatky s konkrétními příklady z praxe a lépe porozumět událostem spojeným s obdobím komunistické diktatury i významu institucí, které se podílejí na dokumentování a objasňování zločinů tohoto režimu.
Společná fotografie účastníků projektového dne Gymnázia Příbram v areálu bývalého pracovního tábora Vojna s PhDr. František Bártík.Foto: ÚDV SKPV.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař