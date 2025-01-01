Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Projekt Ztracená pomněnka
Policie ocenila Petra Jordána za záchranu pohřešované seniorky.
Policie České republiky ve spolupráci se Slavia pojišťovnou udělila ocenění Ztracená pomněnka devětačtyřicetiletému Petru Jordánovi ze Zlína. Tento zkušený myslivec a vedoucí pracovník Kongresového centra Zlín neváhal v červnové noci zasáhnout, když v odlehlé části lesa narazil na vyčerpanou a dezorientovanou seniorku, po které policie celý den marně pátrala. Díky jeho všímavosti, odvaze a pohotové reakci se podařilo ženu zachránit – včas a živou.
Ocenění bylo předáno za účasti plk. Mgr. Jindřicha Kučery, náměstka ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, plk. Mgr. Tomáše Kohouta z odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia, a generálního ředitele Slavia pojišťovny Karla Waissera.
Projekt Ztracená pomněnka oceňuje jednotlivce, kteří svou všímavostí a ochotou pomoci přispěli k nalezení pohřešovaných osob. Cílem je připomínat, že hrdinství se často skrývá v obyčejných činech – v ochotě zastavit se, vnímat své okolí a pomoci druhému člověku v nouzi.
24. října 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková