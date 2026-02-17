Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Projekt „Výslechový asistent“
Pražská policie představila psa, který bude jako první u Policie ČR pomáhat při výslechu těm nezranitelnějším.
Projekt Výslechový asistent posouvá hranice vyšetřování trestné činnosti páchané na těch nejzranitelnějších, na dětech, osobách vysokého věku, osobách těžce zasažených protiprávním jednáním pachatele nebo těch, kteří se musejí ve svých životech potýkat s nejrůznějšími těžkostmi či zdravotním znevýhodněním. Reflektuje potřebu a zcela oprávněný požadavek naší společnosti na citlivý a ohleduplný přístup k obětem trestných činů.
Jedná se o výsledek usilovné vzájemné spolupráce Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy a odborníků z neziskového sektoru. Pes jako „Výslechový asistent přináší do zavedených vyšetřovacích postupů zcela novou dimenzi. Je emoční oporou a slouží jako ochranný štít psychické stability osob, které se účastní trestního řízení, zejména v pozici poškozených a svědků. Jde nám především o vyjádření hlubokého respektu obětem trestných činů. Našim cílem je vytvořit natolik bezpečné a empatické prostředí, aby pro ně bylo snazší sdílet s námi vše, i to nejbolestivější a nejtěžší, co jim pachatel způsobil. Jsou to především výslechy svědků, které jsou stěžejním důkazem při objasňování trestné činnosti. Pes je pro nás mostem, který otevírá cestu komunikace v procesu trestního řízení. Zapojení certifikovaných výslechových asistentů do policejní praxe je doplněním stávajících vyšetřovacích postupů. Chceme chránit oběti a svědky, kteří se nechtěně ocitli přímo v epicentru vyšetřování. Klademe přitom maximální důraz na minimalizaci sekundární viktimizace.
Tento projekt vznikl díky spolupráci zástupců Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a odborníků z ISCA z.s., asociace pro mezidruhovou komunikaci.
Hlavním tvůrkyní projektu je kpt. Markéta Doležalová vyšetřovatelka z 3. oddělení OOK KŘP hl. m. Prahy, kterou k myšlence použití psa u výslechu obětí trestných činů přivedlo několik důvodů.
„Byla to snaha o zmírnění psychické zátěže, které jsou oběti při oživování vzpomínek na jednání pachatele opakovaně vystavovány. Cítila jsem, že nám při úkonu chybí prvek, který by laskavě a tiše tlumil prožívanou úzkost, uvolnil těžkou atmosféru a pomohl překonat vzájemnou bariéru. Chceme, aby trestní řízení nebylo pro oběti zdrojem další bolesti a současně se snažíme ukázat všem lidem, kteří do něj musejí vstoupit, přívětivou a empatickou tvář policejní práce. Pokud oběť odchází po skončení výslechu domů s pocitem, že to vlastně všechno dobře zvládla, a to i díky podpoře psa, pak dává policejní práce smysl. Nejde jen o odhalení a usvědčení pachatele, ale i o podporu oběti v nalezení sebevědomí a energie do dalšího života. Skončila přípravná fáze projektu. Máme za sebou první ostré výslechy ve skutečných realizovaných případech, u kterých nám asistovali naši psi. Praktické zkušenosti nám potvrdily, že to, co jsme si naplánovali v teorii, má v praxi až nečekaně silný pozitivní dopad na průběh prováděného vyšetřovacího úkonu,“ uvedla kpt. Markéta Doleželová.
„Zavedení Výslechových asistentů pro nás není jen technickou změnou ve způsobu vedení protokolu. Je to důkaz, že Policie České republiky je moderní institucí, která se opírá o vědu a nebojí se inovací pro dobro občanů. Naší vizí je normalizace tohoto postupu. Chceme, aby se využití psů stalo běžnou a dostupnou součástí policejních výslechů a vyšetřovacích úkonů. Děláme vše pro to, aby cesta za nalézáním spravedlnosti nebyla pro oběti jen o sdílení jejich utrpení, ale procesem, který oběti respektuje a chrání,“ dodala vyšetřovatelka z mravnostního oddělení.
Projekt Výslechový asistent = Tichá přítomnost asistenčního psa u výslechu svědků se specifickými potřebami v trestním řízení.
mjr. Eva Kropáčová
17.2.2026